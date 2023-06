Wanda Nara y Mauro Icardi cenaron en el exclusivo restaurant de Donato de Santis con sus cinco hijos

escuchar

Finalizada la SuperLiga de Turquía, torneo en el que se consagró campeón con el triunfo del Galatasaray, Mauro Icardi viajó a la Argentina junto a Isabella y Francesca, frutos de su relación con Wanda Nara, para visitar a la empresaria que actualmente se encuentra en el país mientras continúa con la conducción de MasterChef (Telefe). Aunque su reencuentro generó dudas sobre el estado actual de la pareja debido a la frialdad con la que se saludaron marido y mujer, en los días siguientes demostraron que todas las crisis son cosas del pasado y empapelaron sus redes sociales con postales de sus tiernos paseos.

Wanda Nara y Mauro Icardi cenaron con sus cinco hijos en Cucina Paradiso, el restaurante italiano de Donato de Santis instagram @wanda_nara

Así lo hicieron noches atrás cuando, para disfrutar de una divertida (y abundante) cena familiar, fueron a comer a Cucina Paradiso, el restaurante de estilo italiano de Donato de Santis, jurado de MasterChef y compañero de trabajo de la mayor de las hermanas Nara. Las fotos de la reunión fueron compartidas en los perfiles de Instagram de ambas celebridades, quienes mostraron que, a la mesa, estaban sentados Isabella y Francesca junto a Benedicto y Constantino, dos de los hijos entre Wanda y Maxi López y a quienes Icardi consideró propios desde que se casó con su madre hace diez años.

Además de disfrutar los grandes y elaborados platos de pasta que el extenso menú tiene para ofrecer, el clan Icardi-Nara protagonizó una nostálgica cena en la que, al menos a través de la comida, rememoraron los largos años en los que consideraron Milán, Italia, su hogar, del que se mudaron cuando el futbolista se integró al Paris Saint-Germain y debieron instalarse en Francia. Poco después, la familia realizó otro gran traslado con el pase del PSG al Galatasaray, lo que los llevó a Estambul, Turquía.

La salida de Wanda Nara y Mauro Icardi al cine con sus hijos (IG @wanda_nara)

Sin embargo, la noche no terminó ahí, sino que la pareja reservó una sala entera de cine para poder disfrutar sin interrupciones o interacciones con fans del reciente estreno del live action de La Sirenita, el clásico de Disney cuya versión animada llegó a las pantallas grandes de todo el mundo en 1989.

El hecho de que todas las butacas estaban vacías exceptuando las suyas quedó evidenciado cuando, una vez terminado el film y ya con los créditos en pantalla, Wanda filmó el momento en el que sus hijos recorrían los pasillos con los enormes vasos de gaseosa y pocholos al mismo tiempo que Mauro continuaba sentado en su lugar.

La inesperada reacción de Wanda Nara cuando un participante de Masterchef le preguntó por su matrimonio

El miércoles por la noche, Wanda Nara protagonizó un tan divertido como incómodo intercambio con Rodrigo, uno de los cocineros amateurs que participa en MasterChef (Telefe) con el objetivo de llevarse el premio de 10 millones de pesos.

La reacción de Wanda Nara cuando un participante de Masterchef le preguntó por su matrimonio

Apenas comenzado el programa, los jugadores fueron recibidos por una caja rosa con un gran moño rojo ubicada en cada estación y, cuando la conductora preguntó qué pensaban que había adentro, Rodrigo replicó: “Yo soy medio sentimental, pienso que puede haber una notita, algo lindo me gustaría que haya, pero pienso que puede haber una torta de casamiento”.

No obstante, la tensión se hizo presente cuando, después de que Nara le preguntara si tenía ganas de casarse en un futuro, él disparó: “Creo que no, no sé. ¿Vos que estás casada, está bueno?”. Lejos de molestarse, la empresaria soltó una sonora carcajada junto al resto de los presentes y continuó con la presentación del desafío de la velada como si nada hubiese pasado.

