Jimena Barón y Wanda Nara se cruzaron en MasterChef y revelaron cómo se conocieron: “Fuimos al Vaticano”

Este miércoles, Jimena Barón asistió como invitada especial a la edición número 52 de MasterChef (Telefe), para ayudar a los participantes del reality con unos tips sobre comida saludable. En tanto, se reencontró con una antigua amiga, la conductora Wanda Nara, con quien recordó ante el jurado y los concursantes cómo se conocieron en Italia: “Las chicas del Inter”.

En el reality, es muy habitual que se presenten artistas invitados del mundo del espectáculo. “Hoy queremos que cocinen rico, que se ganen la medalla, que sea una noche espectacular”, anticipó Damián Betular. Y anunció: “Por eso, nos inspiramos en una invitada muy especial que va a venir a visitarnos”. Al instante, la conductora presentó a Jimena Barón e hizo su entrada al plató, ante la emoción de María Sol, quien admitió ser su fan.

El abrazo entre Jimena Barón y Wanda Nara al comienzo del programa Captura

“Qué nervios, amo este programa. Soy muy fan de MasterChef”, señaló la intérprete de “La tonta”. Y aseguró: “Cocino todos los días de mi vida, prácticamente, así que estoy muy feliz de estar acá”. En tanto, Nara le consultó si tenía preferencia por algún miembro del jurado y la también actriz advirtió: “Me tira un poco Italia, por nuestro pasado”, en referencia a la procedencia de Donato de Santis.

Jimena Barón asistió como invitada a la cocina de MasterChef

Entonces, Wanda aclaró: “Nos conocimos en Italia. Fuimos al Vaticano e hicimos un montón de cosas lindas juntas”. La mediática vivía en el país europeo junto a Mauro Icardi y sus hijos, cuando el futbolista jugaba en el Inter de Milán, entre 2013 y 2019. A su vez, Barón, quien residía allí junto a su expareja entre 2013 y 2015 Daniel Osvaldo y su hijo, continuó: “Mucha plaza, mucho supermercado... muchos niños”. Y apuntó: “Fuimos botineras contemporáneas... Las chicas del Inter”.

Una cocina “práctica” y “saludable”

Los participantes de MasterChef debieron enfrentarse este lunes a un nuevo desafío, cuyo resultado tendría que convencer al jurado compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Así, contarían con tres minutos para conseguir los ingredientes de los que querrían disponer y 60 minutos para preparar la receta. El requisito fue que se tratara de un plato “rico, sano, saludable y balanceado” y cuyos ingredientes principales fueran vegetales, una proteína del origen que prefirieran y cereales.

Este domingo, tres concursantes regresaron a la cocina de MasterChef

“Es difícil que esté sabrosa la verdura y, a la vez, el cereal. No aflojen en el tema de condimentos, alguna salsita, para que no haya tanta diferencia en el sabor de la proteína”, advirtió la intérprete de “La cobra”. Según detallaron los jueces, los requisitos para preparar la receta se basaron en la artista, a quien observaron con detenimiento y repararon en que le gusta cocinar platos saludables y balanceados.

“Como cocinera, soy práctica”, señaló Jimena ante los presentes. Y agregó: “Estoy sola en el día a día y tengo a Momo [su hijo junto Daniel Osvaldo]. La verdad es que me gusta comer bastante saludable, pero no me meto en esas recetas de dos horas y media o de dejar el día anterior para el siguiente”. “Es veloz el asunto”, concluyó.

