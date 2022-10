Wanda Nara criticó a Lizy Tagliani por su look y recibió una dura respuesta: “A mí me ven en persona y soy la misma”

escuchar

A lo largo de las últimas semanas, Wanda Nara y Lizy Tagliani se ubicaron entre los dúos más queridos de la televisión. Desde que se sentaron una al lado de la otra en el panel de jurados de ¿Quién es la máscara? (Telefe), sus picantes cruces y evidente complicidad se convirtieron en una de las dinámicas preferidas de los fans del ciclo conducido por Natalia Oreiro. Sus chicanas suelen darse en el contexto del programa, pero en las últimas horas la empresaria se animó a dejarle un osado comentario a su colega en las redes sociales y recibió una tajante respuesta.

Frente a las cámaras, Wanda y Lizy tienen una relación que podría definirse como frenemies -término acuñado en inglés que significa amigas/enemigas-, ya que del cariño y la complicidad pasan a las indirectas y a las picantes acusaciones.

Muchos integrantes de la audiencia pensaron que esto se trataba de una puesta en escena para el programa, pero poco después de su debut televisivo trascendió que, a pesar de haberse conocido en el set de grabación, tienen esa confianza y transparencia entre ellas incluso cuando las cámaras se apagan.

El look de Lizy Tagliani que fue criticado por Wanda Nara instagram @lizytagliani

Tanto es así, que en las últimas horas protagonizaron un inesperado cruce en las redes. Las dos son muy activas en Instagram y, entre sus más recientes posteos, la actriz de Los Bonobos compartió una foto parada junto a un auto en donde lució un llamativo look compuesto por un vestido color rojo y blanco, un saco marrón, una cartera blanca con detalles dorados y unos zapatos verdes y amarillos con plateado.

Entre los comentarios que cuestionaron su estilo, se destacó el de Wanda Nara. “Este look es todo. Ni la abuela de Mamá Cora se atrevió a tanto”, escribió en referencia al aclamado personaje que interpretó Antonio Gasalla en la película costumbrista Esperando la carroza.

El picante cruce entre Lizy Tagliani y Wanda Nara instagram @lizytagliani

Lejos de dejarse amedrentar por la crítica, la actriz replicó: “Pero a mí me ven en persona y soy la misma de la foto”. Con esa simple frase apuntó a la decena de críticas que recibió la expareja de Mauro Icardi por excederse en el photoshop y la edición en las fotos que comparte con sus más de 15 millones de seguidores.

Aunque muchos vieron esa respuesta como indicio de un futuro conflicto, horas más tarde Tagliani le dedicó un tierno mensaje a Wanda. A días de que termine ¿Quién es la máscara?, escribió algunas palabras en honor a todos sus compañeros y, en el turno de la mediática, expresó: “Wanda para mi es como la virgencita del tiempo, en cada casa el color con que se la mira es distinto, pero les aseguro que es de un solo y original: color Wanda. Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemi no tenía. Una complicidad con unas formas y un humor que me encanta, pero no con todos se puede porque es picante. Pero para mi de lo mejor jajajaja”.

El tierno posteo que Lizy Tagliani le dedicó a Wanda Nara instagram @lizytagliani

Y finalizó: “No deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte y ni hablar su familia. Está pendiente de todo. Es tan especial, es una madraza. Si pudiera elegir ser una Nara sería Zaira para ser la hermana de Wanda, sé que seríamos buenas hermanas”.

