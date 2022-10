No podía pagar la fiesta de 15 de su hija y un llamado al programa de Andy Kusnetzoff lo cambió todo

escuchar

Lorena Castro cumplió el sueño que parecía inalcanzable por su situación económica: celebrar el cumpleaños de 15 de su hija Ariadna con una fiesta clásica. Y pudo hacerlo gracias a una importante mano que le dio Andy Kusnetzoff a través de su programa radial Perros de la calle. Allí, diferentes personas y empresas comenzaron a ofrecer sus servicios y productos para que en la celebración de la joven no faltara nada.

Finalmente, este fin de semana, la quinceañera pudo festejar su cumpleaños tal como lo había anhelado y todo fue felicidad para la madre y su hija. “Salió todo perfecto, más de lo que podíamos imaginar”, dijeron ambas en diálogo con LA NACION.

Perros de la calle, el programa que conduce Kusnetzoff todas las mañanas en Urbana Play, tiene una sección que se llama “Te tiro una soga”, donde el conductor y su equipo hacen lo posible para ayudar a los oyentes a resolver todo tipo de inconvenientes. En este caso, quien se comunicó con el programa a comienzos de agosto a través de un Zoom fue Lorena, una madre que tenía la intención de festejar el cumpleaños de 15 de su hija Ariadna.

Lorena habló con Andy Kusnetzoff y el equipo de Perros de la calle en los primeros días de agosto Captura Perros de la calle / Urbana play

La mujer contó que estaba juntando la plata para el cumpleaños de la adolescente, que era el 29 de agosto y que le costaba mucho reunir el dinero. “Soy sola con mi hija, el padre de ella nunca estuvo con nosotras”, añadió.

Esta mamá, que trabaja como masajista, limpia casas, vende revistas, hace “de todo un poco”, dijo en el programa: “Lo que hacemos es para sobrevivir y para mantenernos en casa, que tengo que pagar el alquiler”. En un momento de la charla con Kusnetzoff se quebró al recordar las veces que su hija le subrayó lo que soñaba para su cumpleaños: “Las veces que me lo contó y me hizo llorar mi hija... No tengo. No sé cómo decirle a mi hija que no me alcanza, no puedo”.

La mujer, que se recibió hace poco de asistente de Kinesiología y entró a la universidad para estudiar la carrera, señaló con angustia lo que le costaba juntar el dinero para la fiesta. “Hasta ahora estoy nerviosa porque no sé qué hacer”, aseveró.

Ariadna y su mamá Lorena en el centro de la imagen, rodeados de todos los que colaboraron en el desarrollo de la fiesta de 15 Instagram / @chacratalo

“Lo que ella quiere, entonces, a ver si se puede, de cumplirle el sueño a la hija de hacerle una fiesta de 15″, sintetizó Kusnetzoff. A partir de allí, llamaron al programa personas dispuestas a ayudar con la concreción de ese deseo de Lorena. Y de Ariadna, que en ese momento, contó la madre, estaba en el colegio.

Se arma la fiesta

A partir da ahí, comenzaron a comunicarse con la radio varias personas para ofrecer sus servicios para la fiesta de Ariadna. Primero lo hizo una chica que ofrecía peinar a la cumpleañera, también maquillarla y hacerle las manos. Después, otra emprendedora ofreció hacer la torta. Más tarde, se comunicó un fotógrafo.

El salón donde se desarrolló el cumpleaños de 15 de Ariadna Gentileza Lorena

En cada caso, los que llamaban pasaban su dirección en las redes sociales para promocionar sus emprendimientos y Lorena agradecía sus ofrecimientos. Muchas veces lo hacía entre lágrimas o visiblemente conmovida por todo lo que estaba logrando gracias a Perros de la calle.

Así se fueron sumando las cosas necesarias para la fiesta. Incluida la comida, un salón de lujo en una chacra de Los Cardales, el DJ, una cantante en vivo, una emprendedora que prometió los souvenirs, una compañía de transporte que se ofreció a llevar a los invitados, una organizadora de eventos y muchas cosas más para cerrar una fiesta a toda orquesta.

Pablo Ramírez diseñó el vestido de 15 de Ariadna Gentileza Lorena

SI bien todo lo que se ofrecía era de primerísimo nivel, posiblemente el plato fuerte de las sorpresas que recibía Lorena fue la persona que llamó a la radio para ofrecerse a hacer el vestido de 15. Nada menos que Pablo Ramírez, uno de los diseñadores y creativos más trascendentes de la Argentina. Además, como regalos extra, Ariadna y su madre recibieron cuatro entradas para ir a ver a River, el cuadro del que es fanática la adolescente y unos días de vacaciones en Mar Azul.

De este modo, y todavía presa de una notable emoción, Lorena se despidió del programa.

"Todo salió perfecto, mejor de lo que imaginábamos", aseguraron Lorena y Ariadna, haciendo un balance del cumpleaños de 15 Instagram / chacratal

“Salió todo perfecto”

Finalmente, el llamado que se produjo hace algunas semanas se concretó el pasado sábado 1 de octubre, cuando en la mencionada chacra de Los Cardales unos 70 invitados celebraron junto a Ariadna su cumpleaños de 15. “Todo relindo salió. Hermoso. Hermosísimo. Salió perfecto, más de lo que nosotras podíamos imaginar”, dijeron la madre y la hija a este medio, todavía impactadas por la alegría de la celebración.

Lorena contó que, como ellas dos estaban ocupadas con sus obligaciones, los organizadores de la fiesta les dijeron que se quedaran tranquilas, que ellos organizarían todo. Y así fue. “Fue todo una sorpresa. El ingreso a la chacra fue ¡wow! No sabíamos cómo iba a ser el lugar y fue hermoso. Y nos atendieron de diez”, añadió la mamá de Ariadna.

Lorena y Ariadna desboraban felicidad el día de la celebración del cumpleaños de 15 Gentileza Lorena

Las dos mujeres, que viven actualmente en Laferrere, destacaron la calidad humana de todos los que participaron en la celebración, y quedaron deslumbradas por el vestido de Pablo Ramírez. “Nos encantó, súper diferente a otros vestidos”, dijo Lorena. “Pablo es un amor, nos trató siempre de la mejor manera, ese chabón tiene un re amor, muy sincero”, añadió Ariadna, que fascinó a todos con su diseño, pero también con su forma de ser. “Todos me agradecían por cómo era mi nena. Ahora estoy en pareja, pero siempre estuvimos solas pero me decían ‘qué bien que la crié', qué personalidad tiene, que humildad”, sentenció Lorena, orgullosa.

En comunicación telefónica realizada en conferencia, las dos mujeres aseguraron que en la fiesta, que duró toda la tarde del sábado, había “de todo” para comer pero que ellas no comieron nada “por los nervios”. También aseveraron que todavía no podían creer lo que habían vivido.

Maximiliano, Mauricio -marido de Lorena-, Ariadna y Lorena en la chacra de Los Cardales donde se realizó la fiesta de 15 Gentileza Lorena Castro

En cuanto a su llamado a la radio, Lorena contó que hacía meses que quería comunicarse y mandaba mensajes. Hasta que el día que se comunicó, envió un mensaje casi sin esperanzas y la llamaron. “Le había prometido a Ariadna hacer la fiesta en casa con amigos, pero mi casa era chiquita y Andy me dijo: ‘Vamos por la joda. Quedate tranquila que la gente va a ayudar’”.

Y todavía a Ariadna y a Lorena les quedan dos de los obsequios que les hicieron en Perros de la calle. Las cuatro entradas vip para ver a River, que van a usar el próximo 16 de octubre, y las vacaciones en una cabaña de Mar Azul, para las que aún no tienen una fecha definida.

el transporte para los invitados al cumpleaños de Ariadna también fue obsequiado gracias a Perros de la calle Instagram / chacratalo

Como cierre de la charla, Lorena señaló que todo fue “inolvidable” y reflexionó: “Que nadie pierda la esperanza de que algún sueño se puede cumplir. Nunca nos imaginamos que nos iba a pasar esto y lo veíamos como un sueño lejano, pero se cumplió. Nosotras pasamos por cosas muy duras y yo creo que esto sería una recompensa y, obviamente, la aprovechamos”.