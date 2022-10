La nueva vida de Matías Alé en Córdoba: así es el restaurante que abrió

escuchar

Luego de atravesar algunos episodios delicados con su salud, Matías Alé tomó la decisión de darle un giro radical a su vida. El conductor de TV se alejó de las cámaras y los flashes, se instaló en Córdoba y abrió un restaurante de sushi en Villa Carlos Paz.

Según revelaron este martes en Intrusos (América TV), hace más de 10 años que Alé viene barajando la idea de emprender, pero recién ahora se animó a dar el salto. De hecho, acaba de rechazar una propuesta para hacer teatro en la temporada de verano 2023, según informó el periodista especializado en espectáculos Pablo Layus. “Le ofrecieron a hacer teatro y dijo que no, quiere dedicarse de lleno a su negocio”, afirmó.

Matías Alé mostró su nuevo emprendimiento en Córdoba

El mes pasado, el presentador fue uno de los invitados estelares de PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe. En ese contexto, Alé sorprendió a todos al revelar que estaba a horas de mudarse a Córdoba. “Me puse un local de sushi, está en frente del Lago San Roque y se llama Sushi Flower. Lo puse con Ariel Blanco, Tati, Maxi y toda una gente linda que está esperando que yo vaya para hacer el lanzamiento. Empezamos a hacer delivery y va muy bien. Así que estoy muy contento”, sostuvo al aire del ciclo.

Layus fue a conocer el local gastronómico que está ubicado en Avenida Arturo Umberto Illia al 600, a pasos del Puente Uruguay, con las cámaras de Intrusos. “Bienvenidos a mi estreno”, dijo Alé con una sonrisa. “No es el Candilejas, no es el Teatro del Lago, no es el Teatro del Sol, no es el Teatro Bar, no es el Zorba”, enumeró y agregó: “Es Sushi Flower, mi nuevo teatro”.

Matías Alé abrió un restaurante de sushi en Villa Carlos Paz

El actor aseguró que hace más de 10 años que tenía ganas de dejar Buenos Aires para radicarse en Carlos Paz. Y ratificó que tiene “no solo una sino dos propuestas” para hacer teatro durante el verano, pero que por ahora está enfocado en su nuevo proyecto. “Hay algunas propuestas para hacer algo de teatro”, deslizó y preció: “Hay dos propuestas, pero en principio mi prioridad hoy es estar acá”.

Alé no quiere que la exigencia de la temporada lo haga perder de vista el día a día en el local. “En el verano, si yo hago teatro, voy a entrar a las 8 de la noche, o 7 de la tarde, y me voy a la 1 y media, 2 de la mañana. Voy a descuidar lo que son las ganas que tengo de tener el restaurante de sushi y poder recibir a la gente, que es lo que a mí me gusta”, remarcó. Como si fuera poco, reveló que atiende el teléfono y que se ocupa de llevar la comida puerta a puerta.

Así es el restaurante que abrió Matías Alé en Villa Carlos Paz

Respecto a la distancia de sus seres queridos, admitió que le escriben diciendo lo mucho que extrañan y dijo que él también extraña, sobre todo a su mamá, con la que habla cada domingo.

“Este cambio de vida para mí está bueno. Soy feliz. Tengo médicos que trabajan con el mismo sistema que los médicos míos de Capital, o sea que tengo médicos acá también que siguen mi tratamiento”, agregó.

