Picante cruce entre Wanda Nara y un participante de Quién es la Máscara: “Hiciste programas enteros hablando mal de mí”

Programa a programa, se descubren distintos famosos ocultos bajo los disfraces de ¿Quién es la máscara? (Telefe) y, según las figuras que se conocieron en las últimas galas, las posibilidades de adivinar son infinitas, ya que hasta el momento, se descubrieron músicos, actores, exdeportistas, conductores de televisión y periodistas. Pero además, los investigadores tomaron un rol preponderante y en la última gala hubo un problema entre Wanda Nara y uno de los participantes de este martes: el pez globo Oli, el pavo real Salvador, el tucán Pico y la luciérnaga Luz.

El primero en presentarse fue el tucán, quien dio dos importantes pistas: la primera, que sus amigos lo cargan por ser muy “batidor”, y la segunda, que se toma sus equivocaciones con mucho humor. El ave interpretó “Está lloviendo estrellas” de Cristian Castro y puso a los investigadores a bailar.

La presentación del tucán Pico en ¿Quién es la máscara? (Telefe)

Tras su show, los investigadores dieron su veredicto: Lizy Tagliani aseguró de que se trataba del humorista Humberto Tortonese, Karina “La Princesita” manifestó que era el productor José María Muscari y Roberto Moldavsky indicó que era el pastelero Damián Betular. Pero Wanda Nara, por su parte, expresó su teoría e increpó a Pico.

“Podría ser el señor Betular, pero no me gusta copiarme, no nos vamos a pisar”, introdujo la empresaria y agregó: “Estoy pensando que podría ser un periodista, también por la altura”. En ese momento, Wanda Nara miró seriamente al tucán Pico: “¿Puede ser que desde que me hice conocida hasta este momento me das mal con un caño?”, le consultó. “Se picó”, acotó Karina y todo el público se sorprendió.

Picante cruce entre Wanda Nara y el tucán Pico en ¿Quién es la máscara (Telefe)

“No registro archivos”, respondió el tucán y la empresaria, que atraviesa un fuerte momento mediático por su separación con Mauro Icardi, redobló la apuesta: “¿Has hecho programas enteros hablando basuras de mí?”, pero el tucán contestó que no hablaba de su trabajo.

“Lo peor de todo es que hay archivos que demuestran todo lo mal que habló de mí. Yo soy tan tonta y tan ingenua que pienso que en el fondo me quiere”, concluyó Wanda Nara y el tucán, apeló a su espontaneidad: “Wanda... Yo te quiero Wanda”. Esa respuesta le dio la confianza para manifestar de que se trataba del periodista de espectáculos, Luis Ventura.

La conductora Natalia Oreiro sospechó del tamaño del tucán Pico y le preguntó: “¿Vos decís que acá está Luis Ventura?”, mientras le revisaba el plumaje. Wanda Nara aseguró: “Está más estilizado Ventura últimamente en la tele. La televisión engorda y acá lo veo más flaco”.

Tras el veredicto, el tucán Pico manifestó: “Soy muy estricto conmigo y creo que no fue mi mejor presentación. De todas maneras, vencí a mi oponente”.

En el final del programa, los investigadores tuvieron que elegir qué personajes debían “salvar” para que continuaran en ¿Quién es la Máscara?. La primera fue la luciérnaga Luz y el tucán Pico. Mientras que el pez globo Oli y el pavo real Salvador se sometieron a la votación del público para ver quién develaría su identidad.