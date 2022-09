Lizy Tagliani filtró el mensaje que le envió Paula Chaves tras su beso con Pedro Alfonso

escuchar

Desde su debut en la pantalla chica, ¿Quién es la máscara? (Telefe) se convirtió en uno de los programas más debatidos en las redes sociales, no solo por su tan bizarro como entretenido contenido, sino también por los cómicos cruces entre los integrantes. La noche del martes no fue la excepción y, ya cerca del final, Lizy Tagliani protagonizó una apasionada escena con Pedro Alfonso, quien debió revelar su identidad al quedar afuera de la competencia. Poco después, la humorista mostró en su perfil de Instagram el amenazante mensaje que recibió de Paula Chaves, la esposa del productor televisivo.

El beso de Lizy Tagliani y Pedro Alfosno en ¿Quién es la máscara?

Aunque el ciclo conducido por Natalia Oreiro está cada vez más cerca del esperado final, la emoción que siente la audiencia en el momento en el que se revela la identidad de uno de los participantes es tan fuerte como la primera vez. Noche tras noche y a medida que los famosos pierden, uno por uno se ven obligados a quitarse la máscara y confirmar o negar las sospechas de los investigadores.

Alfonso, quien atravesó gran parte de la competencia disfrazado de un gigantesco pavo real bautizado como Salvador, dejó todo en el escenario al interpretar “Dance Crip” de Trueno y, poco después, demostró su gran rango artístico con “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra.

Sin embargo, la energía que desplegó sobre las tablas, sus pases de humor y sus elaborados pasos de baile no fueron suficientes para mantenerse en el juego. Apenas un par de minutos antes de que terminara la edición de la noche del martes, el público decidió que él era el perdedor.

Luego de mucho suspenso, se quitó la gigantesca careta y se mostró muy sonriente, mientras todos los presentes gritaban desenfrenadamente. Acalorado pero conforme, expresó: “Nunca había cantado, pero me gustó, canté mejor de lo que esperaba. Me animé y me gustó. Mi hija Oli es fanática y no tiene idea que estoy acá, se están enterando ahora”.

Pedro Alfonso participó en ¿Quién es la máscara? disfrazado de un pavo real captura de video

Luego de recibir una ronda de halago, se refirió a un malentendido sucedido al principio de la velada. “Quiero aclarar algo que pasó al principio. Cuando tiré el beso en la primera canción era para Lizy y lo agarraste vos”, le dijo a Wanda Nara.

“Ya lo sé, por eso ahora me reivindiqué y logré que mi amiga, si ganaba, tuviera su merecido”, replicó la empresaria. Intrigada, Oreiro preguntó si se darían un pico. Seductoramente, la humorista se paró en frente de Pedro Alfonso quien la agarró con firmeza de los brazos y le susurró: “Hola Lizy, llegó el momento”.

Lizy Tagliani mostró el mensaje que le envió Paula Chaves

“No sé cómo lo va a tomar Pau…”, contestó ella. Ya comprometido con la puesta en escena, el participante le plantó un beso que arrancó gritos y vítores del público mientras Nara acusaba a Tagliani, entre risas, de ser una “amiga traicionera”.

Horas más tarde, Tagliani compartió con sus miles de seguidores el mensaje que recibió de la esposa y madre de los hijos del protagonista de Socios por accidente. En un posteo, subió la captura de un chat de WhatsApp en donde Chaves le decía “zorrita” junto a una foto que los mostraba dándose un pico. En la descripción, agregó: “Bueno hay gente que no sabe perder, estoy siendo amenazada”. Y, tras sumar una larga carcajada, etiquetó a su amiga.

Divertida, la conductora de BakeOff Argentina comentó: “Igual, pensándolo bien amiga, lo bueno se comparte”. Su pícara respuesta recibió más de 4 mil Me Gusta y demostró el gran vínculo que une a ambas mujeres.