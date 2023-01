Wanda Nara habló sobre la posibilidad de que Mauro Icardi pida la tenencia de sus hijas y fue tajante

escuchar

Metida en el mundo mediático desde hace poco menos de veinte años, Wanda Nara está más que acostumbrada a que, cada dos por tres, surjan rumores y especulaciones sobre lo que sucede en su vida privada. Es por eso que son pocas las veces en las que se toma el tiempo de confirmar o desmentir lo que se dice en los medios. Sin embargo, en esta oportunidad decidió utilizas sus redes sociales para referirse a la versión de que, en el divorcio, Mauro Icardi pediría la tenencia de las dos hijas que tuvieron juntos.

Aseguran que Mauro Icardi habría pedido la tenencia de las hijas que tuvo junto a Wanda Nara

A lo largo de los últimos meses, la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara se ubicó, una vez más, entre los temas principales de debate tanto en las redes como en los medios. A pesar de que tras el polémico inicio de su romance -el cual comenzó mientras ella se separaba de Maxi López, colega y amigo cercano del actual jugador del Galatasaray- la pareja se mantuvo alejada de las picantes guerras mediáticas, a finales del 2021 rompieron la racha con el estallido del llamado Wanda Gate.

La polémica se extendió durante varios meses, durante los que marido y mujer se pelearon, se reconciliaron, amenazaron con divorciarse, volvieron a amigarse y hasta protagonizaron varios cruces a través de las redes sociales. Luego del extenso tira y afloja, finalmente la mayor de las hermanas Nara confirmó que estaba separada y, aunque Icardi no pareció conforme con dicha decisión, habrían dado inicio al proceso de divorcio.

Wanda Nara con Mauro Icardi, sus hijas -Isabella y Francesca- y con Valentino, Constantino y Benedicto -frutos de la relación entre la mediática y Maxi López- (Foto Instagram @wanda_nara)

No se conocen muchos detalles oficiales sobre el proceso legal, pero en las últimas horas en A la tarde (América) aseguraron que, luego de que Wanda revelara que tiene deseos de instalarse nuevamente en la Argentina -decisión que se habría fortalecido al sumarse a la lista de posibles conductores de MasterChef-, su expareja tendría intención de pedir la tenencia de Francesca e Isabella.

“Sería una decisión que tomó en las últimas horas con sus abogados de Italia, donde la pareja ha construido su fortuna. Icardi no quiere que sus hijas se instalen a la Argentina, y mínimamente irá por una tenencia compartida en partes iguales”, detalló el periodista Diego Esteves.

Wanda Nara desmintió la versión del pedido de tenencia de Mauro Icardi

Horas después, Wanda Nara abrió un espacio en su perfil para que los usuarios le enviaran preguntas y, una de las que seleccionó para responder, apuntaba a las versiones planteadas en el programa conducido por Karina Mazzocco.

“¿Es verdad lo que se dice de Icardi, que te quiere quitar la tendencia de las niñas?”, leía el mensaje que le envió un usuario. De manera directa y contundente, la ex ¿Quién es la máscara? replicó: “Es mentira”. Asimismo, contestó otras cuestiones vinculadas al vínculo del deportista con sus hijas.

“¿Las niñas no extrañan al padre? ¿Los niños extrañan a Icardi? Me parece un súper papá”, le preguntaron. A modo de respuesta, ella dijo: “Sí, es lo más. Apenas tengo unos días libres los acompañaré. Aunque no lo vean todas las mañana, estoy grabando. Ya lo verán”.

Wanda Nara abrió un espacio de preguntas en su Instagram y habló sobre su vinculo actual con Mauro Icardi

En cuanto a la tenencia, en A la tarde Ana Rosenfeld -abogada de Nara y amiga de la pareja- expresó: “Dijeron que quería tener la tenencia de sus chicas y no me consta. Mi relación con Mauro sigue siendo la misma de siempre y me encantaría por los años que vivieron juntos y por la hermosa familia que formaron, que vuelvan a estar”. Por el momento, la situación legal de la pareja solo la conocen a ciencia cierta los involucrados.

LA NACION