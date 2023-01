El desgarrador descargo de Dani La Chepi sobre sus problemas de salud: “Tomé malas decisiones”

escuchar

Conocida por su picante sentido del humor y una siempre presente sonrisa, Daniela Viaggiamari - popularmente conocida como Dani “la Chepi”- suele utilizar sus redes sociales para compartir divertidos sketches y relatar los sucesos de su día a día con un toque de comedia, incluso las complicaciones o problemas que le pueden surgir. Sin embargo, en su último posteo decidió sacar a relucir su costado vulnerable y realizó un extenso descargo en el que habló de sus problemas de salud.

En el pasado, la exparticipante de MasterChef Celebrity habló sobre la muerte de su padre, de sus adicciones y de los desórdenes alimenticios a los que debió enfrentarse gran parte de su vida. Y, en esta ocasión, aprovechó la gran plataforma que construyó con el paso de los años para compartir una extensa reflexión sobre su realidad actual.

“‘Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo’ (mensajes de adolescentes que me siguen). Otros: ‘qué asco de flaca’”, escribió, a modo de introducción. Y continuó: “Este ‘lomo’ sufre de ansiedad y le cuesta alimentarse bien, por eso tengo ciertos inconvenientes. Estamos acostumbrados/as a entrar a las redes sociales y ver cuerpos que parecen perfectos, mujeres que dicen ‘aceptate como sos’ y no paran de usar filtros, casas que funcionan bien, personas tomando decisiones correctas, ‘padres presentes’ o familias perfectas que parecen no tener problemas… Y vos del otro lado: ¡Qué suerte tienen! ¿Cómo hacen para ser tan felices?”.

dani la chepi

“No todo lo que ves es real. Las redes sociales a veces te frustran, te hacen sentir que vos solo/a la pifiás, sufrís o tenes problemas. Este año yo lo empecé como el o**te. Tomé malas decisiones. Comparto las que elijo compartir porque algunas involucran a personas que elijo preservar”, agregó, en un intento de enumerar sus errores para romper con las falsas expectativas que crean plataformas como Instagram.

Y enlistó: “Por ejemplo: Tengo infectado el pezón de mi teta operada. En vez de ir al mastólogo enseguida, solo lo llamé cuando mi ginecóloga me dijo: ‘Si continúa andá a verlo’. En vez de ir a un podólogo cuando sentí dolor en las uñas, agarré el alicate. Cuando mi dermatólogo me dijo: ‘No te toques, andá a qué te lo haga un profesional’. Ahora tengo las uñas que me hacen hablar seis idiomas cuando me las toco. El viernes tengo podólogo y me tendrán que anestesiar porque hice cagadas”.

Dani La Chepi habló sobre sus complicaciones de salud (Foto: Captura de video)

Pero no solo habló de su salud, sino que a otros problemas que debió enfrentar en lo que va del año: “Delegué el arreglo de mi casa y confié demasiado. Ya tuve que hacer el techo, ahora toca romper pisos. Volví a fumar”.

No obstante, decidió despedirse con una serie de consejos y con un análisis positivo sobre la situación. “No todo es color gris. Empecé el año grabando dos series increíbles. También estamos viendo qué lugar elegir para volver con nuestro show Solo Vos”, escribió.

En su posteo, Dani "La Chepi" también habló sobre las exigencias de la maternidad instagram @danilachepi

Y remató: “¿Aprendí algo? Si…. Muchas cosas. No se dejen estar con tema salud. ’La vida es una de cal y una de arena’. La terapia siempre ayuda a estar mejor. Si alguien te hace ruido, ‘dale bola a ese ruido”. Y lo más importante: ‘Date tiempo para llorar’. ‘Las mujeres lloran y facturan como pueden y quieren hacerlo’. Las mamás colapsamos y está bien que pase”.

Finalmente, se despidió expresando: “Sigo eligiendo ver el vaso medio lleno. Sigo sonriendo porque sé que ‘todo va a estar bien’”.

