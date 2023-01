Francesca Icardi le puso una fuerte condición a Wanda Nara ante la posibilidad de vivir en la Argentina

escuchar

Que sí, que no, que Mauro Icardi, que L-Gante, que soltera, que cerca del futbolista Keita Baldé. La vida sentimental de Wanda Nara es un minuto a minuto constante, con nuevas escenas y actores que se suman o abandonan la novela. Según aseguró ella, en reiteradas ocasiones, tras finalizar su relación de más de una década con el padre de sus dos hijas mujeres, está sola.

La mediática está reorganizando su vida y eso incluye su lugar de residencia. Tras separarse de Mauro Icardi, se instaló en la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales. No obstante, y aunque gran parte de la vida de su ex y de sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella está en Turquía, sus deseos de vivir en su país natal son fuertes. Pero, aparentemente, las cosas no serían tan sencillas.

Wanda Nara junto a Valentino, Constantino, Benedicto -fruto de su relación con Maxi López- Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Icardi Instagram @wanda_nara

El viernes, la empresaria abrió una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores y las respondió con Francesca. Uno de los usuarios le preguntó si tenía ganas de vivir en la Argentina y ella no dudó. “Yo digo si, ¿y vos Franchi?”, le consultó a su hija. Ella, por su parte, puso una condición: “Sí, pero con papi”.

Tras escuchar su respuesta, la mayor de las hermanas Nara puso una cara triste, que podría interpretarse de distintas maneras. Lo cierto es que cuando hay una separación con hijos en el medio, ellos también sufren y en este caso, además, cada uno está en un continente diferente. Sin embargo, esa no fue la única referencia a Mauro Icardi en las redes y una respuesta de la niña sorprendió por completo a Wanda.

La condición que puso Francesca Icardi para vivir en la Argentina (Video: IG @wanda_nara)

Uno de sus seguidores le preguntó si elegía a su mamá o a su papá. La mayor aseguró que a su madre, Nora Colosimo, pero lo que dijo Francesca la dejó perpleja. “Mi papá”, respondió la pequeña. “¡¿Qué?, Qué cosa?!”, fue su reacción, como sorprendida por la revelación. Sin embargo, a pesar de haber quedado un poco expuesta, compartió la respuesta. Ambas terminaron por reírse y continuaron con el ida y vuelta.

Wanda Nara habló sobre la posibilidad de que Mauro Icardi pida la tenencia de sus hijas

Tras conocerse los deseos de la mediática de quedarse de manera permanente en el país, lejos de su ex, comenzaron a barajarse las posibilidades de que el futbolista pudiera pedir la tenencia de sus hijas, puesto que vive en Estambul. En A la tarde (América) el periodista Diego Esteves comentó al respecto: “Sería una decisión que tomó en las últimas horas con sus abogados de Italia, donde la pareja ha construido su fortuna. Icardi no quiere que sus hijas se instalen a la Argentina, y mínimamente irá por una tenencia compartida en partes iguales”.

Wanda Nara Mauro Icardi separación

Por su parte, la mayor de las hermanas Nara, no esquivó el tema cuando se lo preguntaron sus seguidores:“¿Es verdad lo que se dice de Icardi, que te quiere quitar la tendencia de las niñas?”. Por su parte, su respuesta fue tajante:“Es mentira”.

LA NACION