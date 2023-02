La emoción de Wanda Nara al despedirse de la Argentina sin el mayor de sus hijos: “Soy la más feliz”

escuchar

A pesar de que su trabajo y sus múltiples compromisos la obligan a trasladarse de un país a otro de manera casi constante, Wanda Nara siempre hace lo posible para estar acompañada por sus cinco hijos.

Sin embargo, ahora tuvo que aceptar despedirse de uno de ellos al abandonar nuevamente la Argentina. Valentino, fruto de su relación con Maxi López, debió quedarse en el país y la empresaria le dedicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

Luego de pasar varias semanas instalada en la Argentina, Wanda Nara volvió a armar las valijas y se subió a un avión rumbo a Turquía, en donde se reencontrará con Mauro Icardi. Según mostró en sus stories de Instagram, junto a ella viajaron Constantino y Benedicto -dos de sus hijos con Maxi López- y Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con el jugador del Galatasaray.

Pero, ¿por qué Valentino debió quedarse? Nacido y criado en una familia en la que se respira fútbol, el mayor de los cinco hermanos demostró desde temprana edad tener una gran habilidad en dicho deporte, pasión que fue impulsada tanto por su padre como por su padrastro.

Wanda Nara se fue de la Argentina y se despidió del mayor de sus hijos, Valentino López instagram @wanda_nara

Gracias al apoyo de Mauro Icardi, años atrás pudo entrenar en la academia del Milan en Italia, para después ingresar en el Sub 13 del Paris Saint Germain, en donde se destacó como goleador con un registro de 34 goles entre 2021 y principios del 2022. Ahora, después de un breve paso por las juveniles del Galatasaray, el adolescente se probará en River, el club en el que Maxi López jugó durante tres años.

Aunque todavía no se conocen los resultados de la prueba, Wanda Nara no dudó en demostrarle todo su apoyo y dejar plasmado su orgullo en un tierno posteo que compartió en su perfil de Instagram. Junto a una serie de fotos en donde Valentino posó con una camiseta de River al mismo tiempo que ella le daba un beso en el cachete, escribió: “Te amo. Aunque me duela verte crecer y los cambios que provocan en la familia soy la más feliz”.

La tierna dedicatoria de Wanda Nara a Valentino López instagram @wanda_nara

Sobre el comienzo de esta nueva etapa, agregó: “Es tan difícil encontrar un propósito y una pasión del alma en la vida. Y vos de tan chiquito la tenés. Que nada ni nadie te desenfoque de tu meta y que tus sueños sean el motor de tu sacrificio, las piedras en el camino son inevitables, saltalas o correlas, pero seguí con mas fuerza. Hay un solo secreto, trabajar con el alma”.

La publicación recibió más de 191 mil likes y los comentarios expresaron la alegría y felicitaciones dedicadas tanto a Valentino como a sus padres. Por el momento, no fue confirmado su fichaje en el club y ni él ni su padre realizaron ningún posteo referido al tema. En cuanto a Wanda, luego de varias horas de viaje, en sus stories subió la foto de una de sus hijas subida a uno de los vehículos que los llevarán a todos hasta su casa en Estambul.

LA NACION