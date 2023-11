escuchar

En las últimas semanas, los días de Wanda Nara tienen una agitada rutina luego de su gran debut en el Bailando con las estrellas, el certamen de baile italiano donde es una de las participantes más destacadas. Pero su incorporación al ciclo incluye que la argentina divida sus tiempos en viajar desde Turquía hasta Italia. Es por ello que reveló cómo prepara su equipaje y cuáles son sus infalibles para los viajes express.

Hoy por hoy, la vida de Wanda y su familia está en Turquía, donde se instalaron luego de que Mauro Icardi firmara contrato con el club Galatasaray S.K. Sin embargo, no fue un impedimento para que la empresaria acepte trabajos en otras partes del mundo. Primero lo hizo con la Argentina, para la conducción de MasterChef (Telefe), y actualmente para ser parte de la competencia de baile de Italia.

Wanda Nara debutó en el Bailando con estrellas italiano: sensual adaggio, puntaje altísimo, algunos moretones y un saludo muy especial Elisabetta A. Villa - Getty Images Europe

A diferencia de la decisión de instalarse en su país para cumplir con sus compromisos laborales, para ser parte del Bailando italiano decidió continuar en Turquía y viajar hacia Italia cada vez que sus presentaciones o ensayos lo requieran. Es en este contexto que la empresaria reveló en un video en TikTok cuáles son los elementos que no le pueden faltar al momento de realizar este trayecto.

En primer lugar, Nara destacó dos artefactos tecnológicos que la acompañan siempre: un parlante “para ensayar en cualquier lado” y una batería portátil para su celular. En cuanto a las pertenencias que lleva en un bolso de la exclusiva firma Louis Vuitton, mostró que no le falta el pasaporte, fundamental para salir del país.

Además, indicó que últimamente consume un medicamento para los dolores, que le causan las destrezas físicas que tiene que hacer en los bailes, por ello siempre lleva un blister con ella. Por supuesto, esto llamó la atención debido a que recientemente comunicó que tiene leucemia, pero en esta caso las dolencias serían propias de la exigencia física que tiene para sus performances.

La lista la completan el perfume Miu Miu de la firma Prada, un par de aros argollas doradas que destacó como un caballito de batalla en sus looks, las cuales usó durante “toda a edición de Masterchef”. Además, mostró sus chicles favoritos y los anteojos marca Gucci que siempre tiene cerca, por si los requiere. Todo lo lleva en el bolsillo delantero del bolso.

Wanda Nara se encuentra participante de un certamen de baile italiano (Foto Instagram @wanda_nara)

Por supuesto que no es todo el motín con el que se traslada la Argentina, ya que destacó que dentro del bolso lleva al menos cuatro necesers, que son estuches, en lo que generalmente se guardan tanto maquillajes como elementos de higiene personal. Se autodenominó como “la loca de los necesers”. En cuanto a los elementos que porta en la valija - de tamaño carry on- decidió no mostrarlos.

Rápidamente, sus seguidores reaccionaron y se sorprendieron al destacar la brillante organización de sus pertenencias, y por supuesto la belleza de cada elemento que mostró. “Ay Wandita ese bolso, esas gafas”; “Amé el parlantito y esos lentes, onda diva dignos de Wanda. Te quiero cuidate y ánimo arriba”; “Todo perfectamente organizado. Eso dice mucho de la persona”; “Quiero esa cartera”; “Siempre organizada ella me encanta. Éxitos bombona” y “Cuidate mucho, eso de los dolores me generó preocupación”, fueron algunos de los comentarios.