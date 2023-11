escuchar

Fueron meses difíciles para Wanda Nara en lo que a su salud respecta. El 12 de julio pasado, la empresaria quedó internada en el Sanatorio los Arcos, donde le practicaron una serie de estudios, debido a que los primeros arrojaron que los valores normales estaban alterados. La familia se manejó con total hermetismo y evitó referirse por demás al tema y precisar un diagnóstico. Si bien en todo este tiempo la mediática habló de su enfermedad, recién el sábado confirmó que tiene leucemia. Ante esto, Ángel de Brito contó que se comunicó con ella y reveló cómo continúa su tratamiento.

En los últimos meses, Nara compartió con sus seguidores que, aun en Turquía, continuaba con el tratamiento, aunque prefirió no hablar de más al respecto. De a poco, fue compartiendo un poco más de información sobre su enfermedad, y dejó en claro que era un tema muy difícil para ella y que decidió manejarlo en sus propios tiempos.

Finalmente, en los últimos días, habilitó la caja de preguntas de sus historias de Instagram y allí alguien le preguntó: “¿Qué enfermedad tenés?”. Sin eludir la consulta, Wanda reveló: “Leucemia. Al principio le decía ‘esa cosa que tengo yo’. Después pude decirle ‘esa enfermedad’. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quien sintió que debía adelantar mis propios tiempos”.

Wanda Nara confirmó que tiene leucemia (Captura Instagram @wanda_nara)

El martes en LAM (América TV), Ángel de Brito contó que se comunicó con Wanda Nara y le preguntó por su salud. Fue entonces cuando el periodista reveló lo que le dijo la exconductora de MasterChef: “Cuando fui a la Argentina me hice todos los chequeos de nuevo, todos, y me dieron bien porque los valores están estabilizados”. Asimismo, advirtió: “Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la mediación. Yo soy rigurosa y estoy tomando la medicación y me hago todos los controles que se requieren”.

Tras compartir las palabras de Nara, Ángel también contó que antes de que arrancara el Bailando con las estrellas, en la televisión italiana, ella visitó a su médico de la Argentina y le preguntó si podía efectivamente hacerlo o no. “Le dijo: ‘No hay restricción, lo único que tenés que hacer es no dejar la medicación, descansar bien, estar bien porque los valores te dieron correcto, están estables. Podés hacerlo, podés hacer deporte, pero solo cuidate en la alimentación, la medicación y en descansar bien’”.

Por último, el periodista indicó que Wanda Nara le dijo que cotidianamente se hace los chequeos para controlar los valores en sangre. De momento, la empresaria continúa dividiendo su tiempo entre Italia y Turquía, donde viven su marido, Mauro Icardi, y cuatro de sus cinco hijos. El mayor, Valentino, se quedó en la Argentina para entrenarse en las inferiores de River.

El gesto de Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, luego de que su hija confirmara que tiene leucemia

La salud de Wanda Nara fue un tema que generó mucha preocupación, tanto para sus fans como para su círculo íntimo. Desde el primer momento, intentaron manejar la situación de las puertas de la intimidad para adentro. No obstante, luego de que ella misma revelara en las redes sociales que tiene leucemia, su madre, Nora Colosimo, fue una de las primeras en pronunciarse públicamente y en reafirmarle su acompañamiento incondicional.

Nora Colosimo posa junto a su hija mayor Wanda Nara Instagram @nora_colosimo

Colosimo compartió en sus Stories de Instagram el posteo que hizo su hija para confirmar su diagnóstico. Le sumó un gran emoji de corazón acompañado de otros tantos que representan aplausos y fuerza. De esta manera expresó todo su cariño y apoyo a su primogénita.