Esta última semana, una “guerra vintage” se hizo eco en la farándula argentina. Rodrigo Lussich y Ángel de Brito volvieron a cruzarse y se dijeron de todo. A raíz de esto se reflotó una pelea que ya lleva mucho tiempo y va más allá de la competencia televisiva. Mientras el conductor de LAM (América) acusó a su colega de traicionar una amistad de dos décadas con Marina Calabró, él lo acusó de hacer lo propio con Andrea Taboada. A partir de esto, recogió el guante y explicó los motivos detrás de la salida de la exangelita. Incluso, dio detalles de cómo está la relación en la actualidad su relación, que al parecer quedó nula.

En junio, Andrea Taboada se despidió de LAM (América) y pasó a formar parte del ciclo El diario de Mariana, en el mismo canal. No obstante, su salida del panel generó desconcierto y mucho se habló de los motivos detrás de esta decisión.

Sin embargo, en una entrevista con LA NACION, la panelista desmintió una pelea con Ángel, a quien definió como su amigo. “Veníamos hablando de la posibilidad de un cambio y no me pareció mal porque le hizo bien al programa y a mí. Fue un cimbronazo que además me sacó de mi zona de confort”, explicó.

Andrea Taboada se despidió de LAM (América TV) en junio de 2023 Instagram @angeldebritooki)

No obstante, en los últimos días la salida de Taboada de LAM y su relación con Ángel de Brito, volvió a ser tema de conversación. Mientras conductor acusó a Rodrigo Lussich de traicionar su amistad con Marina Calabró, por hacer pública la separación de la periodista, el presentador de Socios del espectáculo (eltrece) redobló la apuesta y lo acusó: “Que seas vos el que se impacta, el que se asombra, el que de alguna manera, cínicamente, se sorprende porque yo traiciono a una amiga, ¿después de lo que vos le hiciste a Andrea Taboada, De Brito? Sos un caradura”.

A partir de ahí, el nombre de Taboada se hizo presente en las redes y de Brito no ignoró el tema, al contrario, respondió y aclaró los tantos. “Trabajé 15 años, acordamos su salida de LAM. Hablado durante 6 meses. Ella no aceptaba el cambio, y me encargué personalmente de que tenga un trabajo prémium con Mariana Fabbiani. Misma productora, mismo canal”, escribió el miércoles en su cuenta de X (nuevo nombre de Twitter).

Ángel de Brito habló sobre la salida de Andrea Taboada de LAM (Foto: X @AngeldebritoOk)

En paralelo, el debate continuó en Instagram. Ángel abrió una caja de preguntas en sus stories de la red social y un seguidor le preguntó cómo estaba con Andrea. Lejos de ignorar la consulta, el periodista se sinceró respecto a la relación que mantienen actualmente e hizo una revelación inesperada: “Dejamos de ser amigos después del viaje increíble que hicimos. Y lo hablamos en privado, seguimos trabajando juntos un año más. Nadie se enteró”.

Ángel de Brito reveló cuando dejó de ser amigo de Andrea Taboada (Foto: Instagram @angeldebritooki)

"No estamos peleados, solo elegí distanciarme", reconoció Ángel de Brito sobre su relación con Andrea Taboeada (Foto: Instagram @Angeldebritooki)

Asimismo, el jurado del Bailando 2023 (América), comentó que no tiene ningún problema personal y hasta volvería a trabajar en el futuro con ella. En esta misma línea, en tanto, otro seguidor quiso conocer los motivos de su pelea con Taboada y si era definitiva. “No estamos peleados, solo elegí distanciarme”, reconoció de Brito.

Rodrigo Lussich contó cuál es el origen de su mala relación con Ángel de Brito

Esta semana Ángel de Brito y Rodrigo Lussich sacaron los trapitos al sol y se dijeron de todo. Así como salió el tema de la partida de Taboada de LAM, el conductor de Socios del espectáculo (eltrece), también decidió compartir el trasfondo de su mala relación con su colega. Todo comenzó en 2018, en el homenaje a Romina Yan que se realizó en el Teatro Gran Rex. Allí estaban varias personas, incluido el periodista.

“Al final del espectáculo nos invitaron a todos a darnos la mano, para lanzar una plegaria en homenaje a Romina. Yo le doy la mano a Grego Rosello, a quien no conocía, le doy la mano a una amiga mía y ella se la da a Ángel de Brito. Y él la mira y le dice ‘¿te parece?’, y se guardó la mano en el bolsillo”, relató el conductor de eltrece. Esa acción fue crucial y le cayó tan mal que decidió pasarse a “la vereda de enfrente” de su colega.