escuchar

Wanda Nara rompió en llanto luego de hablar sobre su enfermedad en la televisión italiana. Dos semanas atrás inició su paso por el Bailando con las estrellas y, en una presentación posterior, acerca de su vida en la Argentina, tocó la compleja situación que atraviesa. “Bailo para demostrar que estoy bien”, sentenció entre lágrimas.

El 17 de julio, Wanda Nara dio a conocer su estado de salud mediante las redes sociales y luego, en una entrevista con Telefe Noticias (Telefe), detalló cómo seguiría su tratamiento. Si bien esa fue la única vez que lo contó frente a cámara, la semana pasada en la pantalla de la RAI (cadena estatal italiana), reveló por qué se sumó al ciclo de baile.

Durante un repaso por su carrera en la Argentina, en donde mencionó el Martín Fierro que recibió gracias a la conducción de MasterChef (Telefe), recordó el episodio de la descompensación y la posterior confirmación de su diagnóstico.

“Siempre que viajo me hago un análisis de rutina y las cosas dieron un poco extrañas, por lo que comenzaron a ver las causas”, comenzó Nara y puntualizó en un hecho que la marcó: “Era prender la televisión y que todos los canales dijeran: ‘Wanda tiene esta enfermedad’. Yo lloraba porque no sabía lo que tenía. Cuando logré saber un poco de qué se trataba, los chicos se pusieron un poco tristes”.

“Cuando llegó la propuesta del Bailando, obviamente habíamos estabilizado las cosas, siguiendo las recomendaciones que me indicaron los médicos. Estoy haciendo el tratamiento (...) Ellos me dijeron que lo podía hacer, al 100 por ciento”, añadió sobre el proyecto laboral que aceptó en Roma. Cabe destacar que Wanda posee un nivel alto de popularidad en Italia, por lo que la noticia de su estado de salud generó repercusión en los medios locales.

Wanda Nara junto a su compañero de baile Pasquale Larocca (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Sobre cómo tomaron sus hijos la propuesta de integrar el ciclo italiano de baile, sostuvo: “Aunque el baile no es lo mío, representa un desafío importante para mí. Pienso que también soy un ejemplo para ellos. Y nada, cuando ellos nunca tuvieron esta experiencia, sobre todo las más chicas que no sabían qué le pasaba a la madre y me decían: ‘¿Vas a bailar?’”. Y concluyó, emocionada: “Pienso que es por ellas que estoy bailando, porque el baile te da…”. Sin embargo, no pudo seguir hablando porque se quebró, por lo que completó como pudo: “Bailo para demostrar que estoy bien”.

El desembarco de Wanda Nara en la televisión italiana

A finales de septiembre, Wanda Nara compartió en sus redes sociales que el show de baile la había convocado como una de las sorpresas para esta edición 2023. Con glamour y desde un jet privado, la esposa de Mauro Icardi mencionó al programa y destacó que sería una de las participantes junto a su compañero Pasquale Larocca.

Lo cierto es que debido a la reciente responsabilidad en la que se embarcó, decidió mudarse por un tiempo a la capital italiana para cumplir con sus obligaciones. Es por ello que se alejó tanto de Isabella como de Francesca y de Mauro.

Wanda Nara compartió un posteo en el que agradeció al pueblo italiano por su recibimiento y se mostró junto a su compañero de baile, Pasquale (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Mediante su cuenta de Instagram, a diario comparte videos e imágenes sobre los ensayos y la preparación para las presentaciones en la pista de baile, al igual que los golpes y las heridas. En su último posteo mencionó su alegría por trabajar allí y dejó un cálido saludo al público italiano. “Gracias a todos estoy muy feliz. Mi primera semana en Roma, gracias a todos por hacerme sentir como en casa”, escribió.