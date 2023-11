escuchar

Después de cinco años de relación, el martes Oriana Sabatini y Paulo Dybala hicieron un anuncio que enloqueció a sus fanáticos y causó una verdadera revolución en las redes. A través de un posteo en las Instagram, revelaron su compromiso y más tarde se difundió un video que mostró cómo fue la romántica propuesta que tuvo lugar en la icónica Fontana di Trevi. Pero, no solo fueron sus nombres los que se volvieron tendencia, sino también el de Julián Serrano, expareja de la cantante. Los usuarios lo mencionaron en varias publicaciones hasta que él dijo basta y, fiel a sus formas, lanzó un cuestionado e indecoroso mensaje que más tarde eliminó.

“Para siempre”, escribió Oriana junto a un corazón blanco y etiquetó al delantero de la selección argentina en la publicación que hizo en Instagram. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto que lo dijo todo. En la misma, se la pudo ver a ella acostada sobre la cama, tapándose la cara con la mano derecha. La izquierda, en tanto, estaba extendida hacia adelante y sujetada por Dybala. ¿El gran protagonista de la foto? El brillante anillo de compromiso que se lucía orgulloso en el dedo anular de la cantante.

Oriana Sabatini anunció que se casa con Paulo Dybala (Foto: Instagram @orianasabatini)

En cuestión de segundos, la noticia dio la vuelta al mundo y los fanáticos de la pareja celebraron con ellos, puesto que en reiteradas oportunidades la hija de Catherine Fulop hizo público su deseo de casarse con el futbolista. “Se festeja en el Obelisco”; “El pueblo lo estaba esperando”; “Al fin, por ustedes sigo creyendo en el amor”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron tras el feliz anuncio. No obstante, también hubo otros comentarios del estilo: “¿Después de cuántos Julián Serrano llega un Dybala?”; “Lo que me queda claro es que después de un Julián Serrano hay que ir a buscarse un cordobés”; “Y pensar que Oriana Sabatini lloraba porque Julián Serrano no sabía lo que quería”.

Estos mensajes molestaron profundamente al youtuber, quien decidió tomar cartas en el asunto y dejar un tajante mensaje en X (nuevo nombre de Twitter). “Ya que soy tendencia aprovecho para decirles que saqué un nuevo tema que se llama chu... bien la p... todos disponible en la con... de tu madre”, escribió. Si bien más tarde se arrepintió y decidió borrarlo, lo cierto es que las redes sociales no perdonan y, para entonces, varios usuarios ya se habían cruzado con su singular descargo.

El mensaje de Julián Serrano tras volverse tendencia en las redes por el compromiso de Oriana Sabatini y Paulo Dybala X: @JULIANSERRANO01

La historia de la actriz y el influencer tuvo su inicio hace una década, mientras compartían las grabaciones de Aliados (Telefe). Se conocieron en 2013 y el noviazgo se confirmó en 2014; para ese momento ella tenía 18 años y el 20. Durante el período que estuvieron juntos se convirtieron en una de las parejas más populares y supieron mantener un alto perfil. No obstante, en 2017 se supo que el amor llegó a su fin en medios de rumores de una presunta infidelidad de parte de él.

Oriana Sabatini y Julián Serrano fueron pareja entre 2014 y 2017 Instagram - Archivo

La separación fue definitiva y después del Mundial de Rusia 2018 la modelo confirmó su relación con Paulo Dybala y se instaló con él en Italia. Por su parte, en 2018, Serrano también hizo pública su relación con la actriz Malena Narvay, no obstante, a principios de 2020 finalizaron la relación. A partir de ese momento, la frase “después de un Julián Serrano, llega un Paulo Dybala” se volvió tendencia y permanece vigente hasta la actualidad.