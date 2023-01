Wanda Nara mostró su cambio de look y dejó a todos sin palabras: “Te queda mil veces mejor”

escuchar

Wanda Nara cautivó a sus seguidores y los dejó sin palabras ante un sorpresivo cambio de look. A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo hizo pública su nueva imagen con un video. A comienzos de este lunes, brindó indicios de que algo innovador se vendría en su vida.

La ex de Mauro Icardi se encuentra en pleno receso de verano. Este fin de semana compartió una serie de momentos en Buenos Aires junto a Maximiliano López y los hijos que comparte con él: Valentino, de 13 años; Constantino, de 12, y Benedicto, de 10. Con ello dejó en claro la buena relación que ambos mantienen a pesar de estar divorciados. Sin embargo, se guardaba una sorpresa...

El antes y el después de Wanda Nara con su nuevo color de pelo (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Wanda ya nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas y cada vez que innova recibe una ola de elogios por parte de sus fans. Es por esto que eligió el “moreno” para teñir su pelo. Esta mañana compartió una foto donde sentenció: “Chau rubia. Nos vemos pronto”. Más tarde, arriba de su auto, hizo una toma de cerca de su cabello e insistió: “Chau”.

Tras su paso por la peluquería -de la mano de su estilista y amigo Kennys Palacios- Nara lució el nuevo look y escribió: “Buenos Aires, digo nuevos Aires. Mi color natural para un proyecto tan lindo. Cambia todo Cambia”. Con estas palabras, dejó en claro que la renovación fue adrede, ya que pronto encarará otra iniciativa laboral.

Wanda Nara mostró su cambio de look y dejó a todos sin palabras

En cuanto a los usuarios de la plataforma social, manifestaron en los comentarios su fascinación por la decisión de Wanda Nara de retornar al tono natural de su pelo. “Te queda mil veces mejor”; “Definitivamente te queda mil veces mejor este color, hasta más joven te hace ver”; “Mejor que el rubio. Aún así, tu pelo rubio ya es tu marca”; “No dudes que es tu versión y color. Te hace más bella y más delicada” y “Con este tono de pelo resaltan tus ojos”, son algunos de los mensajes que aparecen en el posteo de la empresaria.

Wanda Nara hizo una transmisión en vivo y tuvo un incómodo problema de vestuario

Mucho antes del anuncio de un nuevo cambio de look, Wanda Nara pasó un mal momento en las redes sociales cuando transmitía en vivo desde Instagram. Aunque llamar la atención no estaba en sus planes, la inocente transmisión terminó por ubicarla nuevamente entre los temas más debatidos de la plataforma. Esta vez, no por un picante comentario o filosa indirecta, sino por el impensado desliz que culminó en un incómodo blooper.

Wanda Nara hizo una transmisión en vivo y tuvo un incómodo problema de vestuario: “¡Se me ve!”

Durante la noche del jueves la modelo se ubicó frente a la cámara y comenzó a transmitir en vivo. Lo hizo en pijama, con el pelo atado en una desordenada colita y recostada despreocupadamente en el sillón mientras una de sus amigas estaba al lado suyo. Tan cómoda estaba que no se dio cuenta de que la musculosa suelta que llevaba puesta se había corrido, dejando expuesto parte de su busto.

A pesar de que tenía la mirada fija en la pantalla del celular, no notó el inconveniente del vestuario hasta que alguien le envió un mensaje para advertirla. “¡Se me ve el pezón!”, exclamó Nara y luego finalizó de manera abrupta la emisión.

LA NACION