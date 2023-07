Wanda Nara rompió el silencio y explicó para qué viajará al exterior: “Se dijeron muchas mentiras”

escuchar

La salud de Wanda Nara preocupó al espectáculo luego de que fuera internada inesperadamente hace algunas semanas. No obstante, la información la manejó con especial hermetismo, a pesar de que algunos periodistas hablaron sobre el supuesto diagnóstico que le dieron los médicos. Tras esos precipitados días en los que fue foco de atención, la conductora volvió a publicar historias en sus redes sociales e interactuar con sus seguidores, los cuales querían saber más sobre el motivo de su viaje.

Luego de semanas en las que la conductora de MasterChef (Telefe) fue foco mediático por su salud, recuperó su habitual uso en las redes sociales y mostró cómo disfrutó de las vacaciones de invierno junto a su esposo Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella. Y este jueves, además, abrió la caja de preguntas para que sus seguidores de Instagram le hagan la consultas que quisieran... y muchos apuntaron a su viaje y a su salud.

Las historias de Wanda Nara antes de su viaje a Estambul, Turquía. Instagram: @wanda_nara

“¿Cómo te sentís? En la televisión dijeron que te vas a hacer un tratamiento, ¿en dónde?”, le consultó uno de los más de 16 millones de seguidores en la red social. Sin embargo, ella desmintió a todos los que señalaron que viajaba para hacerse un tratamiento médico. “No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy a acompañar a Mauro”, respondió.

La empresaria de cosméticos aseguró que su próximo destino es Estambul, Turquía, donde actualmente su esposo Mauro Icardi desarrolla su carrera como futbolista en el Galatasaray.

Otro de los seguidores insistió con el tema de su salud. “¿Cómo estás, Wanda? Queremos saber cómo estás de salud. Te mando muchos besos y amor”, no obstante, la conductora de televisión le puso paños fríos a la situación: “Estoy muy bien”.

“La verdad es que estoy bien. Y sí, muchas mentiras se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir de qué están hablando de la vida de otro”, fue otras de las respuestas que le dio a uno de sus fans. Y por último, aclaró que tiene muchos proyectos en el país, aunque no explicó si son dentro de la televisión o del mundo empresarial.

Cabe señalar que desde aquel episodio en el que quedó internada en el Sanatorio Los Arcos, Wanda Nara nunca expresó públicamente si le diagnosticaron una enfermedad o no.

Wanda Nara anunció que viaja a Turquía y se desató una interna familiar por quién la acompañará

La decisión de viajar a Estambul habría desatado una fuerte interna familiar con sus hijos mayores -quienes no querrían abandonar la Argentina- su madre Nora Colosimo y su exmarido Maxi López.

Wanda confirmó a través de sus redes sociales que su próximo destino es Estambul y que viaja para acompañar a Mauro. No obstante, en Socios del espectáculo advirtieron que esta decisión habría sido duramente cuestionada por la familia. “La que está absolutamente en contra de esta decisión es Nora Colosimo. No está para nada a favor de que ella se vaya a Turquía”, expresó Lussich. “Quiere que esté acá, para que haga su tratamiento acá y para que estén más cerca”, agregó.

La interna familiar por la idea de Wanda Nara a Turquía

Por su parte, los periodistas indicaron que Maxi López, padre de los tres hijos mayores de la empresaria, tampoco estaría de acuerdo y estaría intentando encontrar la manera de que los niños se queden en la Argentina. “Valentino se va a quedar porque está jugando en River. Los otros dos tampoco quieren irse”, precisó Adrián Pallares. “Las chiquitas se irán con la mamá. Pero hay una cuestión de ‘tire y alojé’ entre que Maxi quiere ver la forma de organizar para que los chicos se queden en la Argentina y ellos quieren quedarse”, concluyó.

