Era buscado por todos los programas de TV, cantó para Tinelli y Susana y hoy hace artesanías: “Me hice famoso de golpe”

¿Qué pasaría si una persona común y corriente se despertara un día siendo el más famoso del país? El siempre polémico -pero no menos talentoso- Woody Allen intentó retratar esta situación en A Roma con Amor, su película centrada en la capital italiana. Sin embargo, no es necesario viajar hasta la tierra de las toscanas para conocer una historia así, sino que basta con ir hasta el conurbano bonaerense para encontrar la versión criolla del relato del neoyorquino.

El Oficial Schultz se reinventó: su amor por la música continúa pero sumó las artesanías

Fabián Schultz -o como fue conocido desde que saltó a la fama, el Oficial Schultz- despertó un día siendo un policía y se fue a dormir con periodistas y móviles de televisión pidiéndole que cantara en el living de su casa. Marcelo Tinelli y Susana Giménez lo pusieron en prime time al mismo tiempo que iba a la comisaría todos los días a trabajar. Su hit “Chica latina” sonaba en todos lados.

Del 2001 al 2023 pasaron muchas cosas en su vida, algunas muy buenas, otras muy malas. Hoy, mientras sigue apostando a su sueño por la música, Fabián también se da maña con las artesanías y, entre venta y venta, desea que su nuevo videoclip lo vuelva a poner en las primeras planas.

“La idea inicial era hacer una huerta, pero cuando fui al vivero vi esos hongos hechos de cemento y me parecieron carísimos”, explica el Oficial Schultz en diálogo con LA NACIÓN, luego sigue: “Entonces pensé: ‘Yo puedo hacer esto’. Vi unos tutoriales en YouTube y empecé”. Se refiere a su nueva actividad: las artesanías.

Pero para entender la historia del policía cantor hay que retroceder veinte años atrás, cuando mientras trabajaba en una comisaría perseguía el sueño de ser cantante.

Salto a la fama y Chica Latina

“Yo me hice conocido en 2001, pero antes iba a las discográficas a mostrar mi material”, explica y aclara: “El problema es que como ahora es con el trap, en ese momento sólo querían cumbia villera, imaginate yo cantando eso siendo policía”.

Fue en ese momento que Luis González apareció en su vida. Fue el hombre que compuso Chica Latina, su gran hit, y que le dio la idea de participar en un festival que cambiaría su vida.

“Él era el autor de las canciones más famosas de Jairo, junto con el compositor Marco Montoya, que lo conocía al ‘Puma’ José Luis Rodríguez. Y le ofrecen Chica Latina, pero él elige la canción La morocha. Entonces ellos me presentan el tema a mí”, recuerda el Oficial.

Es ahí que González le aconseja participar en un concurso internacional para poder ganar notoriedad. Pero para poder hacerlo, Fabián debió recurrir a otro personaje fundamental para su historia: su hermana. “Mi hermana entra a Internet y encuentra éste festival en California; hay que pensar que era otro Internet, no era como ahora”, compara y continúa: “Yo no tenía plata para pagar la inscripción, que en ese momento eran 80 dólares, pero mi hermana apostó por mí y me los prestó”.

Su vínculo con su hermana está, hoy en día, mezclado por la tristeza y los recuerdos de un pasado mejor. “Éramos muy muy pegotes en su momento”, recuerda al hablar de ella, que murió. “Después pobrecita se enfermó de cáncer de mama, pero sabía lo que era la lucha mía por llegar a trascender, qué sé yo, ella me conocía lo que era yo en toda la fase artística”, cuenta, con la voz entrecortada.

Con el tiempo justo, Fabián envió su versión de Chica Latina y sin demasiadas esperanzas de que lo eligieran siguió con su vida. Pero el destino estaba de su lado: a los pocos días, su hermana le avisa que su canción había pasado por los tres primeros jurados y que había quedado preseleccionada para la final, donde sería evaluada por un cuarto jurado.

El Oficial Schultz, junto a Gerardo Sofovich: un concurso en Estados Unidos le abrió las puertas de la TV argentina

“Yo pensaba que no iba a ganar porque a mí no me conocía nadie”, admite. Por eso, decidido a cambiar su suerte, se le ocurrió hablar con un contacto suyo en la Agencia Télam, con quien “hablaba todos los días” para pasar los partes oficiales de su trabajo como policía.

“Le digo: ‘Che, ¿sabés que falta que me evalúe un jurado y voy a ver si tengo la suerte de ganar en el festival éste?’. Y me dice: ‘Voy a tirar un cable a ver si te hacen una nota’”, recuerda. A las pocas horas lo llamaron de Clarín y titulan la nota como: “El policía cantor”. Era el principio de una serie de notas, entrevistas y shows que jamás imaginó.

“Salió en Telones y Pantallas, un suplemento del domingo, súper chiquitito. Pero yo pensaba ya que si no ganaba me iba a tener que esconder debajo de las baldosas de la vergüenza después de eso”, rememora divertido.

Pasaron los días y apenas terminó el programa de Marcelo Tinelli, a las 12 de la noche, lo llamó su hermana: “Me dijo: ‘Fabián, ya está el resultado del concurso, adiviná quién ganó’, ‘¡Qué se yo!’, ‘Vos ganaste tonto’”.

En medio de su relato su voz se quiebra y, entre lágrimas pide disculpas por la emoción al recordar, aún hoy, a más de 20 años de la hazaña, esas cuadras que caminó hasta la casa de su hermana para ver con sus propios ojos que él había ganado.

“Le pedí que lo imprimiera porque si no, no me lo iba a creer nadie”, recuerda y agrega: “Ya cuando lo tenía volví corriendo a casa y volví a llamar a Télam. Me atiende Néstor, que después terminó trabajando en Canal 26, me pide que le cuente bien todo y al rato me llama y me dice: ‘Poné Crónica TV’”.

“Pongo y al rato aparece la pantalla roja y sale la placa: ‘Policía bonaerense gana festival con Chica Latina’. Y yo pesimista digo: ‘Uy, me perdí de grabar esto, me la perdí’. Pero después me vuelven a llamar de Télam y me dicen que pasaron mi número porque no paraban de llamarlos por el conecto”, cuenta Fabián. El fanatismo recién empezaba.

Ese día lo llamaron Chiche Gelblung, Mauro Viale y Jorge Jacobson. Tuvo entrevistas telefónicas, de diarios nacionales, pero también de la radio y la TV. “Al día siguiente me tocaba trabajar. Mi jefe me dijo: ‘Yo sé lo que te costó llegar hasta acá, metete en mi oficina’. Y empecé a dar las entrevistas telefónicas en la oficina de él”, recuerda gradecido antes de sumar: “Mis compañeros ya sabían. A ellos no les resultó extraño”.

Su relación con Marcelo Tinelli

Sin embargo, para Fabián todavía faltaba la frutilla del postre de su sueño: ir al programa de Marcelo Tinelli. Antes, fue una entrevista a Intrusos, lo que le terminó abriendo las puertas. “Me preguntaron cómo había empezado a cantar y les dije que había visto a Guillermo Guido en el Vale Valeria (la extinta cámara oculta de VideoMatch) y que cómo me gustaba cómo cantaba empecé a tomar clases con él, entonces me dicen: ‘Ah, empezaste a cantar por el programa de Marcelo entonces’”.

Atento a todo lo que pasaba, el propio Tinelli vio la nota, levantó el teléfono, llamó a un productor y le dijo: “Lo quiero el lunes en el programa”. “Él te tomaba como para la joda y pensaba que yo me iba a quedar callado, pero yo le respondía, entonces a él le gustaba que redoblara la apuesta”, asegura.

“Al mes de estar la primera vez, me vuelve a invitar, modestia aparte porque le debo haber dado rating, y entonces me dice al aire que me iba a regalar una computadora. Yo lo miro y le digo: ‘¿Cómo que me estás ofreciendo la segunda si todavía no me llegó la primera de aquella vez que vine?’”, recuerda. En aquél momento, los productores agitaban los brazos en señal de que no hablara tanto. Tinelli preguntó si no se lo habían dado y en el corte fueron los productores a decirle que, por cuestiones administrativas, todavía no le había llegado.

Años después, cuando ShowMatch cumplió el aniversario, quiso volver a contactarse con Marcelo. “Entonces le puse por Twitter que yo, gracias a la difusión que me dio él, me sentía parte de ésos 25 años y en lo que le pudiera ser útil que contara conmigo para hacer algún sketch, para musical o lo que quisiera, y que yo contaba con bailarines, bailarinas, que podíamos hacer algo bueno. Jamás me respondió. Cálculo que no le aceraron el mensaje”, se lamenta.

El sueño de la vuelta a las primeras planas y las artesanías de Mamita Lidia

Años después de su abrupto salto a la fama, Fabián Schultz viajó a Miami para continuar su sueño como músico, sin embargo terminó volviendo a la Argentina. “Como me dijo el filósofo Marcelo Polino: ‘En este ambiente es 10% talento, 90% contactos’”, admite con picardía.

“Yo me hice conocido de golpe pero a mí no me impulsó una discográfica”, asegura y aclara: “Lo cual tiene su pro y su contra. El pro es que te potencian y te pueden hacer internacional en un plumazo, pero la contra es que hay que ver cuánto dinero o qué te puede llegar a tocar a vos”.

Hoy en día, Fabián vende manualidades en su emprendimiento “Mamita Lidia Artesanías”, un homenaje a su madre quien murió después de la pandemia, y quien siempre lo apoyó. “Cuando publicaba las macetas que hacía veía que a la gente les gustaba y le dije a mi mamá que podía venderlas. Ella me dijo: ‘Si te hace feliz’. Por eso ese es nuestro lema: ‘Creaciones para ser feliz’.

Sin embargo, también está “en tratativas con algunas empresas de seguridad”, interesado en trabajar en la logística en el rubro de la seguridad privada. “Yo soy técnico superior en seguridad porque la promoción de la escuela de policía en la que egresé fue la primera que tuvo esa tecnicatura y también siempre me surge algo de relaciones públicas porque soy licenciado en la materia”, aclara.

Pero claro, la pasión por la música nunca se aleja de él. “Estuve hablando inclusive con algunos de los productores y me dicen: ‘¡Sí, vamos a reunirnos!’. Pero es para arrancar en primavera, porque la verdad yo soy de cuidarme, no soy de salir mucho cuando hace mucho frío. Así que me estoy preparando en casa, estuve escribiendo un tema nuevo, que va a ser una onda, digamos pop, pero rock en parte, porque la producción más reciente fue una cumbia pop”, asegura ilusionado sobre lo que vendrá, sin dejar de alegrarse por el presente y con aquél recuerdo, el de Chica Latina, más fuerte que nunca.