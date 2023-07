La primera salida pública de Wanda Nara luego de su internación: compartió un momento muy especial junto a sus hijas y su esposo, Mauro Icardi

escuchar

A pesar de que las últimas semanas fueron muy movilizantes para Wanda Nara y su familia debido a una repentina internación, la conductora de MasterChef reapareció en sus redes primero para contar cuál es su estado de salud y cómo se fueron desencadenando los hechos, y luego para compartir con sus seguidores algunas postales cotidianas. Este sábado, la empresaria dio un paso más allá y decidió realizar su primera aparición pública .

Junto a sus hijas Francesca e Isabella y su esposo, el futbolista Mauro Icardi, disfrutó de uno de los éxitos de la temporada: Matilda, el musical. Desde la platea, los cuatro se mostraron tranquilos y parecieron disfrutar de la propuesta teatral encabezada por Laurita Fernández, José María Listorti, Agustín “Rada” Aristarán y Fernanda Metilli.

Wanda Nara disfrutó de una tarde de teatro

En las redes, la conductora ya había dejado en claro que su vida continúa normalmente. En distintas publicaciones que realizó en sus redes sociales, mostró cómo fueron sus últimos días. “Random de esta última semana”, escribió Wanda en su última publicación, donde recopiló los momentos vividos en los recientes días. En la serie de postales compartidas mostró su vuelta a la cabellera rubia, luego de ser morocha por varios meses, y modeló tanto con looks de noche como de día, en su hogar y en el auto.

También, compartió los juegos que hicieron con sus dos hijas y su esposo en la intimidad de su hogar. Como así también, se mostró animada cumpliendo con sus responsabilidades laborales y el momento de disfrute consumiendo una bebida. Pero una de las imágenes que no dudó en mostrar es que lleva su Martín Fierro a cuestas con gran orgullo. En la postal en cuestión se puede ver el premio sobre una mesa, rodeado por su hermana Zaira, Icardi y su eterno colaborador Kennys Palacios, que se muestran ajenos a la situación de estar frente al importante trofeo.

“Mi familia en otra y yo sigo enamorada de mi Martín Fierro”, escribió en la foto que también compartió en stories, en referencia al premio que ganó el pasado 9 de julio en la terna Revelación por su rol en ¿Quién es la máscara? (Telefe). Por el momento, las redes son el único medio de comunicación que utiliza, ya que decidió no brindar entrevistas a ningún programa de televisión ni radial.

Con respecto a su estado de salud, la conductora de MasterChef realizó una publicación en Instagram este lunes por la tarde en la que brindó algunas precisiones. “El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, dice en su posteo, que acompañó con una selfie tomada en un auto.

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, sumó, en referencia a la confirmación de un supuesto diagnóstico que Jorge Lanata dio en su ciclo radial Lanata sin filtro.

“Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, finaliza la publicación de Wanda.

