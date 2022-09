Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar cómo empezó su fin de semana en Buenos Aires: “Anti viernes”

Aunque, a lo largo de los últimos años, tanto sus compromisos laborales como su familia la alejaron de la Argentina, Wanda Nara realizó su regreso triunfal de la mano de ¿Quién es la máscara?, la nueva mega producción de Telefe. A pesar de que continúa su vida instalada en el exterior -actualmente en Turquía-, la empresaria visita más seguido su país debido las filmaciones del programa en donde forma parte del jurado. Esta última semana, además de grabar, decidió pasar más tiempo junto a Zaira Nara con quien organizó un divertido plan “anti viernes”.

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar cómo empezó su fin de semana en Buenos Aires

Zaira y Wanda Nara son uno de los dúos más queridos de la farándula nacional. Las hermanas, que dieron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo casi al mismo tiempo, se convirtieron en una de las preferidas del público gracias a su complicidad y a sus tan contrarias como complementarias personalidades.

Ya con sus carreras construidas, familias formadas y con agendas llenas de compromisos que muchas veces las mantienen alejadas a miles de kilómetros, no pueden verse tan seguido como antes. No obstante, esto no evita que se mantengan comunicadas de manera constante y que se visiten lo más seguido posible.

Wanda y Zaira Nara son uno de los dúos preferidos de la farándula Instagram: @zaira.nara

Semanas atrás, la modelo viajó hasta Europa para disfrutar de unas vacaciones veraniegas junto a la empresaria y estuvieron varios días de fiesta en Ibiza. Poco después, volvieron a encontrarse en el lanzamiento de la marca de maquillaje de Wanda en Estados Unidos y, ahora, están juntas una vez más ya que esta última regresó a la Argentina para cumplir sus compromisos con Telefe.

Hace un par de días, en diálogo con LAM (América), la expanelista de Morfi: Todos a la mesa (Telefe), habló sobre el nuevo proyecto de su hermana y de su visita. “Está muy contenta, trabajando, tenía ganas de estar acá haciendo sus cosas y hace mucho que no estaba tanto tiempo en Buenos Aires; cuando se vaya la voy a extrañar mucho así que la visito todos los días”, expresó.

Wanda Nara volvió al país para las filmaciones de ¿Quién es la máscara? Adrian Diaz (c) - gentileza Telefe

A través de su perfil de Instagram, la mamá de Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca demostró que están sacándole provecho a cada minuto compartido. En una serie de videos, sorprendió al mostrar que, después de una larga semana de mucho trabajo, las dos optaron por pasar el viernes a la noche sin salir.

“Anti viernes con Zaira, agotadas de toda la semana”, dijo, mientras se mostraba recostada sobre la cama. “Muy anti viernes. Acá, acostada en el cuarto de servicio de mi hermana...”, agregó y rápidamente tuvo que corregirse cuando Zaira le gritó, desde detrás de cámara, que estaban en la biblioteca en donde tienen dispuesta una cama.

Después de aclarar y de enfocar a Zaira, quien estaba sentada cómodamente en una silla con los pies elevados al mismo tiempo que cebaba un mate, Wanda continuó: “Y así me espera ella. Ahora nos leemos un libro y nos vamos a dormir. Y yo que pensé que íbamos a salir. Viernes a la noche, soy su hermana preferida... Y nada, acá estamos. Contándonos lo que hicimos esta semana. ¿Ustedes qué planes tienen este fin de semana?”.

Un poco más tarde, la esposa de Jakob Von Plessen subió una foto de un abundante pedido de sushi con la que dejó en claro que, a pesar de no haber salido, las dos encontraron la forma de pasar una noche marcada por la buena comida y la aún mejor compañía.