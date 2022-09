Luisana Lopilato mostró cómo fue el primer ensayo de Casados con Hijos e hizo estallar de la risa a todos

Cada vez falta menos para el gran estreno de Casados con Hijos en su versión teatral en la Avenida Corrientes y sus históricos protagonistas Guillermo Francella (Pepe), Florencia Peña (Moni), Luisana Lopilato (Paola), Darío Lopilato (Coqui) y Marcelo de Bellis (Dardo) continúan con los ensayos de cara al debut en enero del 2023.

Una de las que compartió intimidades del ensayo que llevan a cabo este selecto elenco de actores fue Luisana Lopilato. “Ayer con todo el grupo hicimos la primera lectura del guion, y acá les dejo un hermoso resumen! Como siempre, todo muy serio”, introdujo en el pie de la publicación que detalló tanto en español como en inglés.

Luisana Lopilato, desde un zoom en Canadá, y la ausencia de Érica Rivas

En el video se los ve a los cinco actores en una sala en compañía de Jorgelina Aruzzi, quien interpretará a Azucena, un nuevo personaje de la historia en reemplazo de Érica Rivas. Lopilato, por su parte, estaba en conexión mediante una videollamada desde el living de su casa en Vancouver, Canadá. Cada uno de ellos, tenía varias fotocopias de las líneas que le correspondían a cada uno. En distintos pasajes del fragmento se los ve tentados por los chistes que habrá en la obra.

Luisana Lopilato mostró imágenes de lo que fue la primera lectura de la obra de Casados con Hijos

Sin embargo, en otros tramos también se los nota concentrados leyendo el fragmento de cada uno. Alrededor de los actores, distintas personas encargadas del marketing de la obra filmaban el divertido momento y sacaban foto a este reencuentro que se dio luego de 17 años.

La publicación llegó a más de 20 mil likes y muchos de sus seguidores demostraron su apoyo a los actores a través de emojis. La actriz, también, aprovechó el momento para promocionar la obra que será en el Gran Rex y cuyas entradas ya están a la venta.

La “tristeza” que siente Érica Rivas por la obra de Casados con hijos y qué dijo cuando le preguntaron si irá a verla

Casados con hijos presenta algunos cambios de guion luego de la escandalosa salida de Érica Rivas, que dejó un gusto amargo entre los fanáticos de la sitcom. La actriz se despidió de su icónico personaje María Elena Fuseneco, tras una feroz pelea con los productores y directivos, la cual no tardó en trascender a los medios. El punto de conflicto habría sido la propuesta de Rivas para realizar cambios en los guiones en su personaje.

El objetivo de Rivas habría sido dejar aquellos chistes y comentarios considerados machistas, muy presentes en los diálogos de la tira, que actualmente no son aceptados por ella para ser replicados, sobre todo por su militancia feminista. Al realizar este planteo, denunció que los directivos del proyecto la llamaron “feminazi”.

Érica Rivas apuntó contra Florencia Peña y Luisana Lopilato por considerar que la abandonaron en su reclamo que la dejó afuera de Casados con hijos Captura de TV/ Telefe

En una entrevista a comienzos de este año, lejos de dar por finalizado el tema, Rivas hizo referencia nuevamente al conflicto y su fuerte deseo de volver a ser parte del proyecto. “Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, expresó.

La obra propone una nueva novia de Dardo, exesposo de María Elena, que será interpretada por la actriz Jorgelina Aruzzi. En este sentido, desde Instrusos (América) le consultaron hace un mes por la actriz que la “reemplazaría”. “Ella es lo más, es una actriz divina”, agregó escueta Rivas. A continuación, le preguntaron si iría al estreno, en caso de que la inviten, a lo que respondió categórica: “No, no creo, me da mucha tristeza (...) No tengo idea cómo será en la historia”, dijo sobre el nuevo guion que suma a Aruzzi en la historia.