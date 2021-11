Wandagate: Mauro Icardi rompió el silencio tras la entrevista de la China Suárez y contó su verdad

Luego de que se conociera la entrevista que María Eugenia “la China” Suárez le otorgó a Alejandro Fantino, se estrenó en Paramount+ la segunda parte de la charla entre Susana Giménez y Wanda Nara y esta vez fue Mauro Icardi quien contó su versión de lo sucedido en el Wandagate.

Con el jugador del Paris Saint-Germain (PSG) en escena, la diva de los teléfonos no dio vueltas y le preguntó cómo se sentía con respecto al escandaloso episodio que protagonizó con la actriz. “Mauro, ¿Cómo te sentó todo esto? ¿Te molestó tu trabajo, te quitó fuerzas, energías, ganas?

Mauro Icardi rompió el silencio tras el escándalo con la China Suárez

“Sí, fueron días tristes, eso sí. Pero creo que ya pasó. Todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos. Ya se habló todo. Fueron momentos tristes, difíciles que los pudimos solucionar”, contestó el delantero con la mirada atenta de su pareja.

La conductora agregó: “A partir de ahora creo que está todo arreglado, no soy de preguntar cosas horribles para hacerles mal a ustedes”. Ante el comentario, Wanda acotó entre risas: “No, igual preguntaste todo… No te quedó nada, no te olvidaste de nada”.

Consultado por Susana acerca de las versiones que indicaban que contempló abandonar el fútbol en el peor momento de su crisis matrimonial, el delantero sostuvo que “son cosas que se dicen, fueron momentos tristes y difíciles”.

En referencia a su relación con Wanda, agregó: “El amor que tengo por ella lo saben todos. Como contó ella, yo me casé muy chico, con 20 o 21 años, y era para toda la vida mi amor. Soy muy a la antigua también. Creo que bueno, tuve un error y ya lo pudimos solucionar y arreglar”.

Hacia el final, el futbolista aseguró que no iba a volver a hablar del escándalo, pero señaló que entendía el propósito de las preguntas realizadas por Susana. “Las tenía que hacer, sino la gente me mataba a mí. ‘¿Para qué fue a París?’ Me iban a decir”, se justificó la conductora.

El mano a mano de la pareja junto a Susana Giménez Captura

“Igual si tuvieras que ir de shopping o preguntarme esto, te hubieras ido de shopping”, acotó la dueña de Wanda Cosmetics. Susana respondió con humor y mencionó que estaba pendiente del escándalo desde sus inicios. “A mí me interesaba muchísimo, yo estaba en Miami y decía: ¿Qué pasó con Wanda?”.

La versión de la China Suárez

Anoche se transmitió en la plataforma de streaming Star+ la entrevista entre la China Suárez y Alejandro Fantino. Con una estética en blanco y negro, el periodista recibió con un abrazo a la actriz y la saludó con un: “Chinita”. Luego, le preguntó “por qué lo había elegido” a él para esta nota. “Porque me hiciste una nota hace mucho y fuiste muy bueno y no me olvido de la gente que fue buena conmigo”, respondió Suárez. “Vamos a charlar”, dijo Fantino y bromeó: “Total, no estás en ningún quilombo”. “Yo, nunca”, respondió ella con una sonrisa.

En la primera parte de la entrevista, la China habló de su infancia y sus proyectos. “Lo único que quería era tener hijos. Quería ser mamá, tener bebés. Yo sé que es difícil de entender”, consignó. Cuando Fantino le preguntó si ella discutía, dijo que no de manera escandalosa, pero aclaró: “Soy picantísima, Ale. Me pongo muy mala. Me puedo poner muy mala”.

Adelanto entrevista de La China Suárez con Alejandro Fantino

Cuando Fantino le preguntó a Suárez sobre cómo vivía la repercusión de ser parte de un escándalo, ella señaló: “Entendí que siempre se va a hablar. No es el precio de la fama, porque siempre odié esa frase, pero sí es el precio de vivir en libertad. No me importa el qué dirán. Tengo los pies sobre la tierra. Digo: ‘¿Estás en un terremoto? Sí. ¿Mis hijos tienen salud? Sí’. Lo más importante es la salud y la tenemos. El resto lo puedo arreglar”.

En cuanto a cómo encara Suárez los temas que vivió en los últimos tiempos y al ser consultada sobre si pensaba dar explicaciones, ella señaló: “Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. El día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, ese día les voy a explicar. No me banco ni de un novio que me pregunte lo que hice. No tengo ganas, no tengo tolerancia para esas cosas”.