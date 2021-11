Mauro Icardi sorprendió a Wanda Nara con un costoso regalo difícil de conseguir

En medio de la reconciliación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, tras el presunto affaire que el futbolista del Paris Saint-Germain (PSG) mantuvo con la China Suárez, la modelo fue sorprendida por su pareja con un lujoso regalo.

En su cuenta de Instagram, la empresaria compartió a sus diez millones de seguidores un video del obsequio que le hizo el delantero para reconquistarla. Ahí se la ve abriendo una caja naranja, dejando a relucir el regalo que estaba cubierto con un envoltorio.

El millonario regalo que Mauro Icardi le hizo a Wanda Nara

Luego de unos segundos reveló el misterio. Se trataba de una Himalaya Birkin 30, considerada como la cartera más cara del mundo.

La exclusiva pieza está confeccionada con piel de cocodrilo, mide 30 centímetros y tiene detalles de 18 quilates de oro blanco y diamantes incrustados. No es fácil conseguir ese bolso, ya que se deben cumplir requisitos específicos, como ser cliente de la marca y estar en la lista de espera por al menos dos años.

De esta manera, Wanda se suma a la lista exclusiva de celebridades que llevan la maravillosa pieza consigo, como Kim Kardashian, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, y Georgina Rodríguez.

Wanda Nara, acusada de plagio

Sin embargo, lejos del lujoso regalo y de la alegría que ahora reina en la pareja, Wanda Nara también vivió un momento difícil: una emprendedora la acusó de copiar uno de sus diseños y quedó nuevamente en el centro de la polémica.

Luciana Danduono, fundadora de la marca Mumbai Bikinis, fue la encargada de comunicar a sus seguidores de Instagram que Wanda le habría copiado uno de sus modelos más conocidos.

“Estoy indignada porque es una mina que puede pagar tranquilamente un diseñador, alguien que se encargue de todo… ¡No lo puedo creer!”, escribió en sus historias de Instagram.

La comparación entre la bikini de Wanda y la original compartida por la emprendedora.

“Ya sé por dónde viene la cosa. Estoy segura de que la que tiene puesta es directamente una muestra mía, no es una muestra que copió igual”, explicó Luciana en diferentes videos.

“Es un modelo diseñado dentro de nuestras oficinas, por diseñadores nuestros, no es un modelo que hayamos sacado de ningún lado, las hicimos dos años seguidos con dos proveedores diferentes”, mostró con la captura que indicaba que la bikini estaba lista en mayo pasado.

Por último, la emprendedora habló de la indignación que le generó ver la promoción de bikinis de Wanda. “Me lo esperaba de algún emprendedor pequeño pero no de ella. Es un diseño nuestro. Es una mina que puede pagar un diseñador, no lo puedo creer. Ya se que no puedo hacer nada porque tengo patentar los modelos pero no, la impunidad tranca”.