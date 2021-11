“La China” Suárez rompe el silencio: seguí el minuto a minuto de la entrevista con Alejandro Fantino

16.40 La defensa de Candela Vetrano

Mientras se espera la entrevista, al actriz Candela Vetrano salió en defensa de “La China” Suárez, con quien compartió elenco en Casi Ángeles. “Es mi amiga y la quiero mucho. Me dolió que la pongan en ese lugar y en un punto me aterra el hecho de que hoy sea tan simple cancelar a alguien”, arremetió.

15.50 Adelanto explosivo: “Nunca sentí que tenía que dar explicaciones”

Como adelanto de lo que será su entrevista con Alejandro Fantino en Star+, trascendió una de las frases que la actriz dijo y, apenas se conoció, ya generó ruido. “Nunca sentí que tenía que dar explicaciones”, aseveró. El adelanto, que se dio a conocer en Los ángeles de la mañana (eltrece), se completó con las siguientes palabras: “Y a lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde (cuando era más chica), pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos, sobre toda mi vida”.

15.40 El detrás de escena

La entrevista que La China Suárez le dará a Alejandro Fantino tiene una particularidad: fue grabada antes de la nota que Wanda Nara y Mauro Icardi le dieron a Susana Giménez. De acuerdo a lo contado en A la tarde (América TV), la actriz está, de alguna manera, arrepentida de eso, ya que, según dijo la periodista Débora D’Amato, siente que “le quedaron cositas un poco atragantadas”.

15.34 ¿Dónde y cuándo hablará la China Suárez con Fantino?

La China Suárez hablará por primera vez en una entrevista del escándalo en el que quedó envuelta como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La pareja ya dio su versión la semana pasada, en una entrevista con Susana Giménez. Ahora, en un mano a mano con Alejandro Fantino en Star+ (21.30) contará su vedad.

14.30 La China Suárez publicó un mensaje sin filtro en sus redes

“Talking shit about others won’t reduce the shit in your life”. Esa frase, que traducida significa “hablar mier... sobre los demás no reducirá la mier... en tu vida” fue usada en las últimas horas por la China Suárez como parte de un posteo que hizo en Instagram. Sin destinatario aparente, pero posteada en la previa a su entrevista y días después de la nota de Wanda Nara y Mauro Icardi en Telefe, adquirió un significado diferente.