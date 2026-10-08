Willem Dafoe, a sus 71 años: “Nunca soy más feliz que lavando los platos, limpiando el estiércol de los animales o haciendo cosas sencillas”

Willem Dafoe se sinceró respecto a aquello que disfruta más hacer lejos de los sets de grabación. Durante una entrevista con el medio estadounidense NPR, habló sobre la sencillez de la vida, principalmente en el contexto de sus tareas cotidianas y su experiencia en el campo. El actor de 71 años explicó que encuentra una gran satisfacción en realizar actividades simples y directas, describiéndolas como una forma de meditación.

El protagonista de películas como La última tentación de Cristo, Spiderman o El proyecto Florida mostró su lado más cotidiano en la charla y reveló qué es aquello que aprecia o le sirve para vivir mejor. En el podcast reparó en lo bello que hay en hacer tareas que cualquier ser humano replica, hasta incluso él, siendo una estrella del cine.

Willem Dafoe se sinceró en una entrevista respecto a dónde encuentra los placeres cotidianos de la vida (Fuente: NPR)

“¿Qué es algo que amás que nadie en tu vida entiende?”, preguntó la periodista Rachel Martin. Por su parte, Dafoe contestó con una sonrisa: “Hablé de ello antes, pero de verdad, creo que esa es la conexión con el desempeño. Nunca soy más feliz que lavando los platos, limpiando el estiércol de los animales o haciendo cosas sencillas donde hay un paso A, B y C. Y podés vivir en la sencillez de esas tareas”.

“Para mí es una buena meditación. Pero no sé si lo tuviera que hacer todo el tiempo. Veo a la gente que trabaja conmigo en la granja, y cómo se pone en contacto con la naturaleza y con el flujo, con el ir y venir de las cosas. Y eso, si podés lograrlo... esa es una de las dificultades de vivir en la ciudad. Tenemos un vaivén, pero no está controlado por nosotros, o está controlado por la gente, mientras que en el campo el vaivén proviene entero de la naturaleza”.

De acuerdo a lo que explicó el actor, esta mentalidad de sencillez se conecta también con su enfoque hacia la actuación, donde intenta evitar el ego y simplemente cumplir con su función o “servicio” dentro de un proyecto, al igual que cumple con sus tareas en la granja. “Como actor, tengo que saber que lo peor que puede suceder es olvidarme de mí mismo, de un punto de vista, de los sentimientos, de mi forma de ser. Si estás demasiado involucrado en el egocentrismo, no podés considerar otras maneras de ser”, sostuvo.

A lo largo de la conversación, Dafoe reveló algunas actividades que lo conectan consigo mismo: “Lo que más me gusta es acostar a los animales por la noche. Hay algo hermoso en que me vean y tener a 35 cabras y ovejas en estampida hacia mí para que les abra la puerta de su pequeño lugar para dormir. Es algo que me ayuda”.

En todo momento el actor intentó hacer hincapié en mantener los pies sobre la tierra, en ser consciente de que todo es efímero y que detenerse en lo significativo de lo cotidiano puede resultar un gran placer o satisfacción. “Para vivir una buena vida tenés que entregarte a otras personas. Estamos aquí el uno para el otro porque la vida es corta e incierta”, reflexionó.