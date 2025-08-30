Las claves de Willem Dafoe para mantenerse activo y saludable a los 70: yoga, caminatas y dieta vegana

El reconocido actor estadounidense Willem Dafoe es uno de los intérpretes más respetados y versátiles de Hollywood, con una carrera que abarca más de cuatro décadas y papeles inolvidables en el cine independiente y en grandes producciones. A sus 70 años, lejos de dejarse vencer por el paso del tiempo, sorprendió al revelar cuál es el método que practica en su vida diaria para mantenerse vital y en equilibrio, lo que demostró que su disciplina personal es tan constante como su trayectoria artística.

Según contó en una entrevista con el diario británico Bristol Post, mantiene una rutina diaria basada en la práctica del yoga Ashtanga, acompañada por un estilo de vida marcado por la disciplina, la alimentación consciente y el cuidado del equilibrio mental. Sus elecciones van más allá de una simple preparación física para interpretar un personaje: forman parte de una búsqueda constante de bienestar integral que lo acompaña dentro y fuera de los sets de filmación.

El actor tiene una rutina integral que combina movimiento, respiración y hábitos conscientes Li Jing - XinHua

El yoga Ashtanga como secreto de vitalidad

Willem Dafoe encontró en el yoga Ashtanga una de las claves para sostener su vitalidad a lo largo de los años. “Practico Ashtanga (yoga), es decir, los distintos movimientos que uno realiza en la práctica estándar de yoga”, afirmó el actor, quien dedica una hora diaria, seis veces por semana, a esta disciplina.

Se trata de una práctica que combina secuencias repetitivas de posturas con técnicas de respiración, algo que, según Dafoe, le otorga equilibrio y bienestar. “A medida que envejezco, el Ashtanga resulta muy útil para la salud y la paz mental, obviamente”, sostiene. El intérprete reconoció que con el paso del tiempo perdió parte de la fuerza de su juventud: “En algunos aspectos, no poseo la fuerza o flexibilidad que tenía antes, solo superficialmente. En otros, me destaco más, por ejemplo, en la respiración. Tengo mayor contacto con mi respiración”.

Willem realiza seis sesiones de yoga semanales que combinan posturas y respiración consciente Jae C. Hong - Invision

La técnica, según explican los especialistas, se centra en la repetición constante de secuencias fijas de posturas, lo que permite que el cuerpo vaya interiorizando cada movimiento. Además, pone un fuerte énfasis en el vínculo entre el movimiento y la respiración, de modo que cada postura se realiza de manera consciente y coordinada, lo que potencia tanto la fuerza como la flexibilidad, a la vez que favorece la concentración y el equilibrio mental.

Movimiento cotidiano y tranquilidad como estilo de vida

Más allá del yoga, Dafoe estructura sus días con meditación, caminatas y ejercicios de baja intensidad. Prefiere evitar el entrenamiento extenuante, apostando por algo más constante y equilibrado, fiel al lema de mantener el cuerpo “en movimiento”.

Incluye ejercicios de bajo impacto que complementan su rutina física sin sobrecargarlo STEFANO RELLANDINI - AFP

Su rutina incluye clases fuera de casa, paseos junto a su esposa y actividad física suave. Los fines de semana, por su parte, lo dedica al descanso, actividades creativas y momentos de introspección: lectura, meditación y tiempo en familia en el hogar.

Energía pura con una alimentación consciente

La dieta de Dafoe gira en torno a una base vegetal, con legumbres, tofu, cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos y aceites saludables. Aunque no es estrictamente vegano, evita carnes y lácteos la mayoría del tiempo. Los resultados hablan por sí mismos: “Una dieta más limpia me proporciona más energía durante el día, mejor sueño por la noche y me ayuda a sentirme más joven y saludable en comparación con cuando consumía mucha carne roja, pollo y lácteos”.

Con una visión que va más allá de la alimentación o el ejercicio, el actor definió su filosofía de vida y aseguró: “Cuando trabajo con esa estructura que disfruto, me aplico. Algunas cosas evolucionan por sí mismas. No necesito preocuparme de los detalles menores, solo de lo que hago”.