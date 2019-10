Xuxa confesó que padece un problema de salud

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2019 • 13:45

Alejada de la TV, la ex conductora infantil Xuxa, confesó que sufre problemas de salud referidos a su voz y eso le produce mucha angustia.

La actual empresaria de 56 años, tiene disfonía, trastorno de la voz que se produce por cambios en las cuerdas vocales.

"Mi voz no es la misma. Está ronca. Y no tengo el mismo tono que antes", lamentó la artista en una entrevista con el youtuber Maicon Santini.

Con 40 años de trayectoria en TV y sobre los escenarios, Maria da Graça Meneghel (como es su nombre completo) manifestó: "Ya no tengo el mismo cuerpo que antes ni la misma energía", aunque asegura que está cómoda con las limitaciones.

La "reina de los bajitos" advirtió que algunos comentarios en las redes pueden llegar a ser muy hirientes. "Leo que me dicen que si tengo el pelo corto o largo, que si estoy más gorda o más vieja, si uso o no botox. La verdad es que me hacen mal esos comentarios. Hay personas que creen que tengo que tener la misma cara de hace 20 años", señaló.