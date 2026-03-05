Paula Chaves estalló de furia contra Zaira Nara y expuso reveladores chats privados: “No me metas más”

Durante años, Zaira Nara y Paula Chaves fueron mejores amigas, al punto tal que la segunda la eligió como madrina de Filipa, su hija menor con Pedro Alfonso. Sin embargo, su relación se quebró definitivamente cuando en el medio se interpuso Facundo Pieres. A partir de ese momento se distanciaron y, aunque en ocasiones hicieron comentarios que evidenciaron las tensiones entre ellas, recién en las últimas horas estalló el verdadero escándalo. La hermana de Wanda Nara hizo un comentario sobre la exconductora de Bake Off y esta explotó al punto tal que habló de los motivos de su pelea y expuso chats de conversaciones que mantuvieron por WhatsApp.

“Por Dios, ¡basta! ¡Dejen de nombrarme! ¡Y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento! Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses, le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas", escribió Chaves en X a modo de respuesta a una publicación que hizo Ciudad Magazine sobre los dichos de Nara. “Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine”, arremetió.

Pero eso no fue todo. Para ponerle fin a las idas y vueltas, Chaves hizo algo inusual: publicó una captura de WhatsApp de una conversación que mantuvo con Nara el 26 de septiembre. El mensaje que le mandó decía: “Hola, Zai, ¿cómo estás? Espero que bien. Habíamos logrado salir del medio y ahora de nuevo. Nos esperan por ahí a la salida de Olga, más que nada por Pepe y por mí también, que es una fiaca; estamos regalados ahí“.

“Nadie me había nombrado en esto, en ningún lado, y me mandan tu recorte de que fuiste vos la que me nombraste. Por favor, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio. Besos a todos”, cerró el mensaje. Nara le respondió con un audio de 2:10 minutos. Aunque no se pudo saber qué le dijo con precisión, de la desgrabación de la aplicación se pudo leer: “Hola, Pau, ¿cómo andás? Por acá todo bien. Bueno, primero, gracias por mandarme un mensaje. Me parece que está bueno y desactiva un montón y no sé qué…”.

“No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad basta. Estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo. No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona con la que salí hace más de 20 años y no fue nada para mí. ¡Una amistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes!“, arremetió Chaves furiosa.

Qué dijo Zaira Nara sobre Paula Chaves que la hizo enojar tanto

¿Cuál fue el comentario de Nara que enfureció a Chaves? En una entrevista con Puro Show (eltrece) Zaira Nara fue consultada por el romance entre Cecilia “Chechu” Bonelli y su exnovio Facundo Pieres. “La verdad, que tengo mucho cariño con Facu, con su familia. Es una persona que fue y va a ser siempre muy importante en mi vida”, sostuvo. “A Chechu también la aprecio mucho. Y sí, estoy al tanto de todo”, remarcó.

Pero luego se sumó a la charla el nombre de Paula Chaves en referencia a que aprobó la relación de Pieres y Bonelli. Al ser consultada por si, en su caso, la modelo también dio el visto bueno a su romance con el polista, Nara apeló al humor y lanzó un comentario que no pasó inadvertido. “Conmigo [dio] el visto malo. No, mentira”, comentó divertida. “Ni idea. Pasó tanto tiempo de todo que, la verdad, me parece que ya es como anecdótico. Lo mío sí es más reciente, pero a Chechu le tengo un montón de cariño y me parece una persona divina que se merece ser feliz. Y a Facu, si hay algo que le digo, tanto a él como a su familia, es que estoy muy contenta de sus buenas noticias”, sentenció.