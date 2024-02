escuchar

A sus 60 años, Xuxa , la eterna reina de los bajitos, prepara una gira de despedida con la que cerrará una etapa de su carrera. La conductora infantil brasileña más exitosa de la región confirmó que se retira de los escenarios y la noticia sorprendió a sus fans.

En América Noticias, Daniel Ambrosino contó que la artista anunció en Brasil que “este año se jubila del personaje que hizo durante muchos años” y explicó que el tour que empezará en el país vecino tendrá su cierre en la Argentina.

“Esto es porque en nuestro país recibió muchísimo cariño de todo el público”, apuntó el periodista. Sus presentaciones tendrán lugar en los próximos meses, pero todavía no han sido confirmadas las fechas de los mismos.

“Estamos preparando una gira que nos gustaría hacer en 10, 12 lugares del Brasil y por último en Argentina; será el último vuelo de ‘la nave’”, dijo al anunciar su despedida Maria da Graça Xuxa Meneghel, quien en los años 90 supo conquistar al público local con su exitoso programa El show de Xuxa.

El fin de una etapa

En una entrevista para Splash, del medio brasileño UOL, la presentadora había comentado a fines de enero: “La gente me ve con ese recuerdo afectivo del pasado, pero ya no tengo ganas de hacer ese personaje. Me visto de vez en cuando con esta imagen que todos tienen en la memoria y está bien, pero no creo que esté bien tener la obligación de hacerlo. Por ello, quiero retirarme, es decir, dejar el barco guardado en un lugar especial y darle lo mejor a mi audiencia”.

Cuando se le preguntó si la despedida simbolizaría un retiro definitivo de la industria del entretenimiento, la estrella descartó de plano esa posibilidad. “Cuando tenía 23 años, dije que me jubilaría a los 26. Llegué a los 26, tuve que trabajar duro y dije: ‘no, a los 30 paro... Luego pensé: ‘35 es una buena fecha’, 40, 50... Tengo casi 61 y ya no hablo de retirarme. No quiero colgar mis botas, solo quiero retirarme de la nave”, aclaró.

En cuanto a sus shows, adelantó que la intención es llevar la gira a una docena de ciudades brasileñas y finalizarla en la Argentina, pero aún no se han definido los detalles. “Quiero que la gente salga de allí encantada, diciendo: ‘Wow, Beyoncé y Madonna deben sentir muchos celos de nuestra brasileña’. Una tontería, pero me gustaría que fuera así”, dijo con humor.

Xuxa, que ha diversificado su carrera en los últimos años, por ejemplo al conducir un reality shows o invertir en una marca de comida rápida vegana, tiene entre sus planes para este año no solo una gira musical sino también la participación en una serie y un documental.

Cabe recordar que Xuxa saltó a la fama como modelo a los 14 años en su Brasil natal y su nombre recorrió el mundo pocos años después por su noviazgo con Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, de quien la separaban varios años de diferencia.

Xuxa, íntima

A mitad del año pasado, con motivo del estreno de la serie que repasa la vida de la conductora, Xuxa, el documental, la brasileña reveló varios aspectos de su vida íntima junto al futbolista. En una entrevista para el podcast Quem Pode, Pod, contó: “Ya era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen. Y no me resultaba agradable estar en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabés lo que es eso. Quería perder mi virginidad de inmediato... Y fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después, conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él”, mencionó.

A pesar de ello, comentó que el futbolista fue reacio a creerle que no tenía experiencia. “Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”, confío.

En el documental, la reina de los bajitos también saca a la luz varios momentos complejos de su vida en relación con su carrera, la maternidad, sus exparejas y el vínculo con personas cercanas como su exmanager Marlene Mattos.

LA NACION

