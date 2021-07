Yanina Latorre fulminó a Karina Mazzocco en el debut de su programa: “Por eso nunca te va bien”

Luego de los festejos multitudinarios el sábado pasado en gran parte del país por la victoria de la Selección argentina en la Copa América, la mediática Yanina Latorre, quien se encuentra en los Estados Unidos sin posibilidad de regresar por las restricciones, disparó contra el presidente Alberto Fernández. Ante esto, Karina Mazzocco en el debut de A la tarde (América) cuestionó a Latorre y ella no se quedó callada.

“¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias! Albertico, ¿en el Obelisco no te contagiás? ¿Serías tan amable de explicarme? Porque no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver”, había tuiteado la panelista.

Yanina criticó durante a Mazzocco por opinar sobre ella. Fuente: Twitter

“Siempre fiel a su estilo sutil y delicado. ¿No piensan que debe tener algún tipo de intención política? ¿No querrá ir a esas arenas?”, deslizó Karina al aire del programa. Al enterarse de esto, Latorre la atacó en Twitter: “Che @Karinamazzocco, de onda. Ya que arrancás un programa, ¡mínimo informate para hablar de mí! Y enterate qué es lo reclamo. Por eso nunca te va bien. Besis”.

Sin quedarse conforme, Latorre continuó: “Tengo el videito del programa de Mazzoco… ¿Le contesto? Ja, ja. El debate es paupérrimo. El programa peor. Diana Deglauy, la periodista, dijo tantas boludeces que me dio vergüenza. Y te digo algo… La única coherente es Débora D’Amato. Las demás ¡Mamadera! Vergüenza ajena. Que vuelva Marcela Tauro”, concluyó.

LA NACION