Repudian al tiktoker Naim Darrechi por promover el sexo sin preservativo mediante engaños

Naim Darrechi es el nombre del tiktoker español que, con tan solo 19 años, tiene el mayor número de seguidores en su país: 27 millones. Pero su éxito como influencer parece no estar acompañado del sentido de responsabilidad que eso conlleva.

Es que recientemente, este joven mallorquín realizó declaraciones sobre sus prácticas sexuales que fueron fuertemente repudiadas en las redes. Además, la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, anunció que haría una presentación ante la Fiscalía española por “abuso sexual”.

Darrechi había asegurado en una entrevista para las redes que en sus relaciones no usaba preservativo porque “le cuesta mucho”. Al ser consultado sobre lo que opinaban de ello sus parejas, contestó dando a entender que, básicamente, las engañaba: “Les digo: ‘Tu tranquila, que soy estéril, me he operado para no tener hijos’”.

La entrevista realizada a Naim Darrechi se viralizó rápidamente y fueron muchos los mensajes de repudio a sus declaraciones Captura YouTube Canal MT

Las lamentables declaraciones del tiktoker español fueron realizadas en una entrevista con el youtuber originario de Guinea Ecuatorial, Mostopapi, que se viralizó en las redes. Allí, al hablar de su performance sexual, el llamado “rey ibérico del tiktok” habló sobre su negación a utilizar preservativos en sus relaciones.

“No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años’”.

Luego, el joven agregó que como “nunca ha pasado nada” tras las relaciones, decidió tener sexo de ese modo “siempre, sin ningún tipo de problema”. “Estoy empezando a pensar que tengo un problema”, agregó luego, refiriéndose a su posible esterilidad.

Fue entonces cuando su entrevistador le preguntó qué pensaban sus parejas de esta práctica. “¿Ellas no te dicen nada?”, inquirió Mostopapi. “Sí, pero yo les digo que ´tranquila que soy estéril´. ‘Yo me he operado para no tener hijos’, les digo y ya está. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea. Pero yo creo que no llega”, contestó Darrechi, que claramente confesó que les mentía a sus parejas.

Repudio en las redes y una denuncia

La reacción de las redes sociales este lunes al viralizarse esta entrevista fue casi inmediata, y fueron múltiples los mensajes de repudio a las declaraciones. Muchos recalcaron el hecho de que el preservativo no solo evita los embarazos, sino también las enfermedades de transmisión sexual.

“¿Sin avisar? ¿Y las enfermedades de transmisión sexual? En muchos países es un muy grave delito”, escribió un usuario de Twitter en ese sentido.

Otros, en cambio, hablaron de la práctica que realiza el tiktoker sin el consentimiento de sus parejas, y que, incluso, las engañaba con la mentira de la esterilidad.

El tuit de Irene Montero, ministra de Igualdad, sobre los dichos de Naim Darrechi Twitter / @IreneMontero

“Literalmente acaba de admitir en una entrevista entre risas que no usa condón con las tías con las que se acuesta sin su consentimiento y las engaña diciendo que es estéril, arriesgándolas a un embarazo (entre otras cosas) porque no le da la gana de usar cordón”, señaló otra usuaria, también en Twitter.

Pero además de los mensajes de repudio hacia Darrechi, que fueron cientos, el tiktoker podría enfrentar también problemas con la justicia por sus dichos. Irene Montero, que es la titular del Ministerio de la Igualdad del Gobierno de España, anunció, también en redes sociales, que denunciaría al influencer.

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

“Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, concluyó Montero su mensaje, que fue saludado por miles de usuarios.

