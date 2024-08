Yanina Latorre sumó información clave sobre la salud de Jorge Lanata

Escuchar

La salud de Jorge Lanata es un tema de preocupación hace tiempo, sobre todo desde el 14 de junio, día en el que ingresó al Hospital Italiano para hacerse una tomografía de pulmón y tuvo que quedarse internado tras sufrir una descompensación. Pese a que el círculo íntimo del periodista de 63 años prefiere no dar demasiada información al respecto, se conocieron datos reveladores de cómo se encuentra hoy.

Lanata sigue en terapia intensiva en el Hospital Italiano Rodrigo Néspolo

Este miércoles en LAM (América TV), Ángel de Brito le preguntó a Yanina Latorre sobre la foto que subió este martes con Elba Marcovecchio, la esposa de Lanata. “¿Qué dice Elba, cómo está ella?”, indagó, a lo que la mediática le contestó: “Con esperanzas. Ella está todas las mañanas, todas las noches y todo el fin de semana. Sigue en terapia intensiva, está con traqueotomía, lo habían desentubado, lo vieron un poquito para atrás y lo volvieron a intubar”, comenzó diciendo.

Yanina Latorre amplió detalles de la salud de Jorge Lanata (Foto: captura)

Y siguió: “Es un avance muy lento. El problema que tiene es lo que le dicen los médicos a ella, es que hasta que no se le solucionen el tema renal no se lo puede sacar de ese cuadro porque está muy complicado. Por el tema renal, por el tema de su diabetes y tiene que seguir con toda la batería de medicamentos, entonces él va a tener que hacer un tratamiento muy fuerte de recuperación después de esto. Él está semidespierto después de esto, pero inconsciente”.

Al escuchar la información que brindaba su compañera, Marcela Feudale sostuvo que “si está con respirador no hay forma de que esté consciente”, por lo que Latorre agregó: “Está despierto, pero no consciente (...) Cuando vos estás muy mal de los riñones, muchas veces te sube la fiebre y empezás como a delirar y estás como en una semiinconsciencia. Ella (por Elba) supone que una vez que salga del cuadro renal tendrán que tratar de recuperarlo neurológicamente. Es muy lento todo, esa es la verdad. No hay nada que decir día a día”.

Con intención de llevar un poco de humor al piso, de Brito mencionó el escándalo entre Alberto Fernández, Fabiola Yañez y Tamara Pettinato como uno de los temas más importantes de los que el conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) se estaba perdiendo. “Elba me dijo que todos los días ella le lee los diarios y le cuenta todo lo que está pasando, ella está convencida de que algo le va a quedar”, cerró Yanina.

En las últimas horas, la hija menor de Lanata, Lola, fruto de su relación con Sarah Stewart Brown, hizo una publicación en redes sociales que generó mucha emoción. La joven de 20 años le dedicó un especial mensaje al periodista y compartió varios videos de su infancia.

El emotivo posteo de Lola, la hija menor de Jorge Lanata (Foto: Instagram @lolitalanata)

“Obvio que la primera palabra fue papá”, escribió en la descripción de la publicación que realizó, en donde se ve una imagen de los dos en blanco y negro, usando auriculares y en un estudio de radio.

Después compartió un video con un mensaje que le envió su padre cuando era pequeña. “Hola Lola, ¿dónde está papá? Se fue de viaje, en un avión. Pero, va a volver dentro de poquito tiempo. Vos mientras tanto tené cuidado con el gato, que te va a arañar si lo molestas y cuidala a mamá. Te quiero. Chau”, se lo escucha decir al periodista.

LA NACION