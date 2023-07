Lola, la hija de Jorge Lanata, denunció amenazas por los dichos de su papá sobre Wanda Nara: “Esto llegó a un límite”

escuchar

En las últimas horas, Lola, la hija de Jorge Lanata, publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram. Luego de que muchos apuntaron contra su papá por decir que Wanda Nara tendría leucemia, comenzó a recibir insultos y hasta amenazas. En ese contexto, pidió que dejen de dirigirse a ella y aseguró que no tiene nada que ver con lo que ocurrió.

Durante los últimos días, el periodista fue blanco de críticas de colegas y usuarios en las redes sociales. En medio de la preocupación por la salud de Wanda y el hermetismo en su círculo íntimo tras su internación del último miércoles, dio a conocer un supuesto diagnóstico de la modelo. A partir de allí, recibió muchos cuestionamientos por parte de otros periodistas y figuras, como por ejemplo Maxi López, quien llegó a la Argentina el domingo.

El mensaje completo de Wanda Nara sobre su salud

A pesar de que se defendió durante su editorial de Periodismo para todos (eltrece), tanto en la calidad de la información como en su tratamiento y remarcó que, desde su punto de vista, no dañó a nadie con su accionar, la situación emporó para él y su familia. Este lunes, Wanda Nara compartió un posteo en el que habló de su salud y dijo que debió precipitar el tema con su familia, y especialmente con sus hijos, por la filtración de “un periodista”.

El descargo de Lola Lanata en su cuenta de Instagram

A partir de allí, las críticas y mensajes contra el conductor aumentaron y llegaron a Lola Lanata, su hija. En ese contexto, la joven de 19 años compartió un mensaje en sus redes, donde expuso esta situación y pidió que no la involucren. “Hola, vengo a hacer un descargo porque me parece que esto ya llegó a un límite”, reza el comienzo del texto publicado en la historia de su cuenta de Instagram @lolitalanata.

A continuación, sostuvo que ella no es responsable de las acciones de su papá: “Los que conocen a mi papá saben que el viernes en la radio dio una noticia muy desafortunada. Sin importar si yo estoy de acuerdo o no con lo que pasó, lo que quiero decir va más allá de eso. Yo no fui la que dio la noticia”.

En ese sentido, reveló que recibió muchos mensajes agresivos contra ella. “Estos últimos días no paré de recibir desde insultos hasta amenazas de la gente. No termino de comprender por qué tengo que ser yo la que recibe todos los mensajes”, expresó.

Por último, Lola remarcó que no es responsable por lo que diga su padre y repitió su pedido de que no la ataquen: “Les pido por favor que si tienen algo para decir o de que quejarse, no me escriban a mí. No me metan en algo que yo no hice ni puedo controlar. Espero que estén bien”. Poco después de subir este mensaje, la joven también volvió privada su cuenta de Instagram, probablemente con la intención de bajar el nivel de exposición que vivió durante los últimos días.

