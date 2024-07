Marina Calabró: de su “detox” en Miami, lejos de Rolando Barbano, a su admiración por Elbita, la mujer de Jorge Lanata

Escuchar

Marina Calabró aprovechó el feriado del 9 de julio y partió unos días a Miami, donde disfrutó del mar Caribe, descansó y se olvidó del escándalo que la tuvo como protagonista el último mes. “ No miré Twitter, no miré portales, no miré nada. Eso también fue como un ‘detox’. Fue súper sanador ”, confesó.

“La pasé divino”, confió cuando el cronista de Socios del Espectáculo la interceptó para una nota. “Fue muy tranquilo. Amigas, amigas, amigas. Almuerzo, merienda, cena. Almuerzo, merienda, cena, y muchas charlas en la playa, sol y paseo. Estuvo buenísimo”, agregó, y dejó en claro que no solo descansó sino que, además, tuvo tiempo para sentirse contenida y apoyarse en sus más cercanas confidentes.

“¿Sirvió para desconectar un poco de esto, de todo lo vivido?”, le consultó entonces el periodista en referencia a su ruptura con Rolando Barbano y su alejamiento de Lanata sin filtro. “Me autoimpuse no ver redes”, explicó la politóloga, aunque aclaró que sí se mantuvo activa en su cuenta de Instagram. “Me hace bien leer los comentarios porque me ponen cosas relindas y me hace muy bien”, confesó. Sin embargo, aseguró que se mantuvo alejada de X -la red social antes conocida como Twitter- y de los portales de noticias para “desintoxicarse”.

Sobre su futuro laboral y las propuestas que le llegaron, Calabró no quiso decir mucho. “Te convocaron, me imagino, por tu silencio”, la apuró el cronista de eltrece. “Alguna cosa hay, pero estamos viendo compatibilidades de horarios, de exclusividades con otros trabajos”, reconoció. “ Me gusta lo que me llegó. Me llegaron varias propuestas, y hay una que me gusta especialmente para trabajar con alguien que tengo ganas de trabajar hace rato ”, completó, agregó que es para hacer radio y se negó a dar nombres.

La salud de Lanata

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata (Fuente: Instagram/@elbitamarcovecchio)

Jorge Lanata, quien fue su jefe y la cabeza del programa radial en el que se desempeñó los últimos nueve años, se encuentra internado y se sabe que su estado es delicado, pese al hermetismo con el que se maneja su entorno. Consultada por el tema, Calabró se mostró prudente. “El viernes vi que otra vez circulaba la noticia de la intubación. Estoy en contacto con Elbita -la mujer de Lanata-. A mí no me gusta invadirla, preguntarle cómo está, ni el minuto a minuto, porque además ellos son muy herméticos y me parece súper bien que cuiden esa privacidad de Jorge ”, analizó.

“Después, Jorge cuando sale cuenta todo, pero ya es su salud, su decisión. Pero a Elba lo que más le pregunto es cómo está ella, cómo la va llevando, porque son procesos largos . Pensá que va a ser un mes desde aquel viernes 14 de junio”, explicó. En ese momento, Calabró recordó que Lanata se internó para hacerse un estudio, una tomografía programada y de rutina, y que no volvió a salir, y acto seguido destacó la figura de la abogada. “Es ella quien lo está acompañando 24 por 24, y yo la admiro mucho porque es inhundible Elba Marcovecchio. Es una gran, gran mujer. Le tengo mucho cariño”, cerró.

El escándalo que desató el final

Marina Calabró y Rolando Barbano

Marina Calabró y Rolando Barbano, su ahora excompañero en Lanata sin filtro, comenzaron su relación amorosa a finales del año pasado. Luego de una crisis en abril, intentaron volver a apostar por el amor. Hasta que una dedicatoria desató el final: el lunes 17 de junio la periodista subió al escenario de los Martín Fierro para recibir el galardón por su rol como columnista de Espectáculos. Al final de su discurso, le agradeció a su “amor”. “Sí, a vos Rolando. A vos. Gracias a todos”, cerró.

La reacción del periodista fue muy fría. Incluso, cuando le tocó retirar la estatuilla a él, no la nombró. A los pocos días, se confirmó que la breve reconciliación que habían tenido ya era cosa del pasado. Además, ella renunció a su puesto en el programa de Mitre que conduce Lanata.

Según pudo saber LA NACIÓN, Calabró estaba triste por lo que sucedió y por cómo se fueron dando las distintas situaciones por las que terminó en el ojo de la tormenta. Por eso, y luego de enterarse que él había estado a los besos en un boliche con una mujer desconocida, decidió sacar un pasaje de avión, irse a la playa y olvidarse de todo. Un parate que parece haber dado sus frutos.

