YouKnowMe: las famosas que están compartiendo sus historias sobre el aborto

Jameela Jamil contó que se realizó un aborto y pidió por los derechos de las mujeres

La actriz estadounidense Busy Phillips llamó a las mujeres a compartir en redes sociales sus testimonios sobre el aborto y la respuesta está siendo abrumadora.

La actriz Busy Philipps, conocida por la serie de televisión Dawson's Creek, pidió en Twitter que las personas compartieran sus historias de aborto.

Para quienes piensan que no conocen a ninguna mujer que haya abortado o que sería capaz de hacerlo, miles de mujeres tienen una rotunda respuesta: "Me conoces a mí".

En una iniciativa similar al estallido en 2017 del movimiento #MeToo, por el que cientos de miles de mujeres denunciaron casos de acoso o abuso sexual, la etiqueta #YouKnowMe ("me conoces a mí") se ha convertido en un grito de rechazo a las nuevas leyes contra el derecho al aborto aprobadas en los últimos días en distintos estados de Estados Unidos.

El movimiento se inició con la convocatoria de la actriz estadounidense Busy Philipps, conocida por las series Freaks and Geeks ("Instituto McKinley") y Dawson's Creek, que el miércoles les pidió a usuarias de redes sociales que compartieran sus historias personales de aborto.

"1 de 4 mujeres ha tenido un aborto. Muchas personas creen que no conocen a nadie que haya abortado, pero me conoces a mí #youknowme", tuiteó la actriz.

"Así que hagamos esto: si tú también eres una entre cuatro, compartamos y empecemos a eliminar la vergüenza. Usa la etiqueta y comparte tu verdad", pidió Philipps en una publicación que recibió más de 45.000 "me gusta" en menos de dos días.

La aprobación en Alabama de una de las leyes más restrictivas del aborto en Estados Unidos esta semana despertó protestas frente al Congreso del estado.

Philipps decidió escribir el tuit en respuesta a la aprobación en Alabama de una ley que penaliza el aborto en todas las circunstancias excepto cuando existe riesgo para la vida de la madre.

Los médicos se enfrentan a diez años de cárcel si intentan practicar un aborto y 99 años si lo hacen.

¿Qué hay detrás de #YouKnowMe?

La semana pasada, en su tertulia Busy Tonight del canal por cable E!, Philipps contó que tuvo un aborto cuando era adolescente.

"Puede que estés ahí sentado pensando que no conoces a una mujer capaz de someterse a un aborto, bueno, me conoces a mí. Tuve un aborto cuando tenía 15 años", le dijo a la audiencia mientras intentaba evitar las lágrimas.

"Les cuento esto porque estoy genuinamente asustada por las mujeres y chicas en este país. Creo que deberíamos hablar más y compartir más nuestras historias".

El miércoles, inspirada por el ejemplo del #MeToo, Phillips decidió trasladar el mensaje televisivo a las redes sociales.

La actriz y cineasta Miranda July, las actrices Cynthia Nixon y Alia Shawkat, y la escritora Jessica Valenti fueron algunas de las famosas que respondieron a la iniciativa de Philipps.

"Hace casi 60 años, mi madre tuvo un aborto ilegal. Para ella era demasiado difícil hablar del tema, pero se aseguró de que yo supiera que había ocurrido", escribió Nixon, una de las protagonistas de la serie Sex and the City.

"En 2010, mi esposa se sometió a un aborto legal después de que nos enteráramos de que su embarazo no era viable. No podemos dar marcha atrás y no lo haremos".

Jameela Jamil, estrella de la serie de Netflix The Good Place, también reveló que se sometió a un aborto.

"Fue la mejor decisión que he tomado nunca. Tanto para mí como para el bebé que no quería y para el que no estaba lista ni emocional ni psicológica ni económicamente", escribió Jamil en la red social.

Abrumadora respuesta

La petición de Philipps fue más allá del mundo de las celebridades. Cientos de miles de mujeres se lanzaron a compartir sus experiencias.

"Tenía 16 años. Me violó un voluntario de la escuela. El feto me causó sangrado interno y estaba a punto de morir. Era estudiante de instituto y me estaba muriendo por la decisión de un hombre. Era o yo o el feto, que de todas formas iba a morir #youknowme", escribió Jennifer N.

En otro tuit, una mujer describió su experiencia de aborto a los 22 años: "Muy asustada, en una relación inestable, haciendo el duelo por la muerte de mi madre un año antes. Recé de rodillas esa mañana. Lloré y lloré y lloré. Sin remordimiento. #YouKnowMe".

Apoyo a la ley

Si bien una amplia mayoría se expresó contra la ley de Alabama, también hubo reacciones de apoyo a la nueva legislación. La locutora de radio y televisión Gina Loudon dijo estar orgullosa de los acontecimientos en su estado natal.

"Ignoren a los mentirosos. Cuando dicen la palabra 'feto', las mentiras empiezan ahí. ¡MANTENTE FUERTE Bama!", tuiteó.

Los activistas antiaborto quieren llevar el caso hasta la Corte Suprema.

Otra usuaria comentó: "¡¡¡SÍÍÍÍÍÍÍ!!! ¡Tan feliz de que Alabama esté dando un paso adelante y protegiendo a aquellos que no se pueden proteger a sí mismos! ¡Esto se esperaba desde hace tiempo!".

Una realidad muy íntima

Por otro lado, también hay usuarias que lamentan que las mujeres tengan que compartir historias tan personales e íntimas para ser tenidas en cuenta.

"Todo mi respeto para quienes están utilizando #youknowme para compartir sus historias de aborto, solo quisiera que no fuera necesario que las personas (en su mayoría mujeres) tuvieran que abrirse en canal y transmitir y confesar su trauma en momentos como este para lanzar un mensaje o ser vistas como personas".

"Me niego a revivir mi trauma solo porque tú necesitas un ejemplo de la vida real para humanizar algo que no tendría que estar en discusión, pero #youknowme. Que nunca se te olvide".

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.