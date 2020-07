Un youtuber acusó a Morena Rial por una supuesta estafa en dólares

Morena Rial le habría cobrado una importante suma de dinero en dólares a un youtuber para ayudarlo a obtener la verificación de su cuenta de Instagram

18 de julio de 2020 • 14:17

El polémico influencer Yao Cabrera, quien cada mes acumula nuevos escándalos, lanzó una grave acusación contra Morena Rial. Según un descargo que hizo público, la hija de Jorge Rial habría cobrado una suma de dinero en dólares por ayudar a un youtuber a obtener la verificación de su cuenta en Instagram.

"Esto pasó hace dos semanas y lo estoy sacando a la luz ahora", dijo Natan Blanco, la supuesta víctima de la estafa, a quien respalda Cabrera. "Yao lo hizo público y todos los influencers también. Yo había hecho un negocio con Morena Rial, que me dijo que me iba a ayudar a verificar mi cuenta de Instagram, algo que es muy importante para mí".

Blanco, de acuerdo a lo que compartió en las redes sociales, hace tiempo intenta obtener la verificación (que puede distinguirse con un tilde azul junto al nombre del usuario). "Lo vengo buscando hace un año y medio y no podía conseguirlo", agregó. Además de acusar a la ex de Facundo Ambrosioni, el youtuber disparó contra Antonella Olivera, la hija de Natacha Jaitt, que sería la "cómplice" de Morena Rial.

"Ella se comprometió en ayudarme con un contacto que tenía, que no sé quién es. Me pasó un costo y yo accedí a pagárselo. Luego vino a buscar el dinero.. Fueron 2500 dólares", continuó Blanco. "Pasaron los días, las semanas, y no me había verificado. Un día ella me dejó de responder. Me bloqueó de todos lados, y la verdad, fue como una estafa".

Si bien Morena no se refirió a las denuncias explícitamente, la hija del conductor de Intrusos publicó dos historias de Instagram que pueden interpretarse como una réplica a Blanco y Cabrera.

Las stories de Morena Rial, ¿una respuesta a las acusaciones?