Luis Ventura confirmó que Morena Rial está embarazada de su segundo hijo

Escuchar

Morena Rial estaría viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, según contó Luis Ventura, a quien la influencer considera su tío. El periodista confirmó que la joven está embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Olgas, un joven boxeador de 20 años con quien se encuentra en pareja desde hace varios meses.

“Vi feliz a Morena”, mencionó el periodista en A la tarde (América TV) tras confirmar la información que, según mencionó, ella autorizó. “Me animo a decirlo porque confirmé que también está notificada su familia. Es algo consistente, que es moneda corriente dentro de su realidad y dentro de esa realidad, que yo quiero que sea llena de felicidad, me puso contento”, lanzó ante las sorpresas de sus compañeros de programa.

Con respecto a cómo la vio, aseguró que “está bárbara”. Cabe destacar que la joven ya es madre de Francesco, a quien tuvo junto a su expareja, Facundo Ambrosioni, con el que en la actualidad se encuentra en contienda por los cuidados del menor.

En esa misma línea, el periodista se refirió a la difícil situación que la joven estaría atravesando. “Me parece un motivo más para que encuentre una vivienda, para que tenga la tranquilidad de tener un techo”, señaló.

Por su parte, el periodista Diego Esteves agregó información sobre el novio de la mediática y contó cómo están atravesando este momento en particular. “Ella está en pareja con Matías Olgas, un boxeador de 20 años, cordobés. Están muy bien. Están conviviendo, juntos en este proyecto y muy entusiasmados”, reveló.

Luis Ventura recordó el momento en que Morena le contó la noticia

Según dio a conocer, la mediática le informó de la noticia hace un tiempo atrás. “A mí me sorprendió, porque hace poco más de un mes ella me llamó y me dijo ‘tío, estoy embarazada, por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando’. Hablamos de eso y de Francesco, que hoy cumplió el aniversario de su bautismo, de las dificultades que va encontrando en la vida para encontrar una vivienda como corresponde”, expresó, y agregó: “Ella está igual en ese tema. Ahora está en Buenos Aires y se está yendo para Córdoba en las próximas horas”.

Morena estaría esperando su bebé con su nuevo novio, Matías Olgas

En esa misma línea, explicó: “Ahí me confirmó que estaba embarazada. En este tipo de casos no pregunto mucho. Recibí la información, la recibí con alegría y me dijo que en esas horas se lo había comunicado a su familia”.

“Morena tiene otra energía. Ella siempre es un tractor. Cambio y adelante”, agregó sobre la actitud con la que la joven encara la vida. En ese mismo momento, en el programa de Karina Mazzocco se preguntaron si elegiría Córdoba para criar al bebé, ya que allí es donde vive su otro hijo junto a su ex.

Sobre la posibilidad de ser elegido como padrino del bebé en camino, el periodista sostuvo que no había chances. “Lo único que le pido a Morena es que busque gente joven, porque ya tengo siete ahijados. No puedo seguir sumando. Si no cada cumpleaños… ¡Yo soy pobre!”, sentenció entre risas.