Mostraron las cámaras donde se ve el robo a los camarines de LAM y una amiga de Morena Rial confesó que fue ella

El escándalo del robo en los camarines de LAM (América) llegó a su fin. Este miércoles, Ángel de Brito mostró los registros de las cámaras de seguridad de la señal luego de que Diana Pedano, una de las amigas de Morena Rial, haya confesado haber cometido el delito en diálogo con El run run del espectáculo (Crónica).

El mes pasado, las panelistas de LAM vivieron un difícil momento cuando se enteraron de que alguien les había robado dinero, tarjetas y maquillaje en los camarines de la señal. Las damnificadas fueron Marcela Feudale, Estefi Berardi y la angelita invitada de la noche, Mónica Farro, quienes utilizaron el mismo camarín y que, según explicó De Brito, siempre se comparten con los invitados.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del robo a LAM

Los únicos que pasaron por el programa aquel día fueron Luisa Albinoni y Morena Rial junto con un grupo de amigos, aunque la primera estuvo en el final del programa y no ingresó a los camarines.

El hecho fue denunciado por los protagonistas ante la justicia y la señal tuvo el gesto de devolver el dinero robado. En el programa nunca dieron los nombres de quiénes fueron, pero Berardi siempre sospechó de una persona que no tenía que ver con el canal. A pesar de haber tenido siempre el material fílmico en su poder, el conductor del programa esperaba que la justicia hiciera algo al respecto. “Quedó en la nada, el fiscal no actuó y las denuncias están hechas, pero sí hubo una confesión”, señaló.

Finalmente, Diana Pedano confesó el hecho delictivo en los camarines en complicidad de alguien más, aunque no dio nombres. “Fui parte”, indicó y luego agregó que utilizó el dinero del robo para comprarse ropa. Por último, le pidió disculpas a las tres damnificadas y aseguró que lo había hecho por necesidad.

Daiana Pedano confesó el robo en los camarines de LAM

En LAM mostraron, por primera vez, las imágenes de las cámaras de seguridad en el que se ve cómo Morena Rial se cambiaba de ropa en el pasillo del canal, mientras entraba y salía del camarín. Pero algo les llamó aún más la atención a las angelitas. “¿Por qué no entró la vestuarista al camarín? A mí me visten en el camarín”, indicó Yanina Latorre, y al mismo tiempo Marixa Balli acotó: “Es raro que un invitado pida ropa”.

“Yo lo que pienso es que ellas ya habían acompañado a Morena en otra oportunidad, vieron que durante el programa estaban los camarines, para mí es gente que ya lo sabe hacer y que ya lo pensó”, indicó Nazarena Vélez en referencia a su accionar.

Ángel de Brito, por su parte, opinó: “Evidentemente, no era la primera vez porque tuvieron muy poco tiempo para revolver tres carteras, al menos”. Luego, otra cámara muestra cómo las amigas esperaban en otro pasillo de la señal para sacarse fotos con los protagonistas el programa, mientras se emitía en vivo.

Yanina Latorre dio los motivos de la confesión de la ladrona: “Se peleó con Morena, por eso dice que no actuó sola y la quiere mandar al frente”. Según el conductor, todavía no hay actualizaciones de la causa y por sus comentarios parece que no se avanzará a pesar de tener pruebas fílmicas y la confesión de una de las amigas de Morena Rial.

