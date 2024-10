Yoyi Francella rompió el silencio y habló sobre la crisis matrimonial de sus papás: “No quiero esconderme”

En los últimos días, Guillermo Francella se convirtió en noticia debido a que estallaron los rumores de que estaría separado de su mujer Marynés Breña, tras 36 años de matrimonio. Pese a que los protagonistas decidieron no dar detalles al respecto, su hija Yoyi dejó en claro cómo están viviendo este momento como familia.

“Estamos todos bien. La verdad es que está todo muy bien. Se está haciendo grande algo que es normal. Somos una familia hermosa, tenemos contacto y es lo importante. Nosotros estamos bien, mi papá está bien y mi mamá también”, comenzó diciendo la actriz en diálogo con Intrusos (América TV), sin desmentir la separación de sus padres.

De todas formas, aclaró que no tiene intención de dar detalles sobre el tema, ya que se sinceró: “Sé que es tu trabajo y este el mío. No tengo ganas de esconderme porque no es nada malo, es un tema de ellos y lo importante es que estemos bien todos. Ustedes nos conocen hace mucho tiempo, pero no estoy muy acostumbrada a esto porque mis viejos nos dieron una crianza y una infancia bastante privada. Creo que hay que hablar hasta donde uno quiera y poner el límite. Soy celosa de mi intimidad”.

