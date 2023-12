escuchar

Desde que Diego Leuco confirmó, a mediados de octubre, que ya no convivivía con Sofía Martínez, porque estaban atravesando una crisis, comenzaron a circular rumores de romance entre el periodista y ,Johanna ‘Yoyi’ Francella. Finalmente, Yanina Latorre terminó con las especulaciones y confirmó la relación entre los compañeros de LUZU TV.

Según contó la panelista de LAM (América TV), la primicia la recibió por medio de un integrante del famoso canal de streaming. “Todo el mundo habla de eso en LUZU y habría imágenes que yo no tengo porque habría guardia periodística hace un tiempo largo”, comentó y dejó en suspenso: “Hay otra parejita que está con guardia periodística, pero de esa no voy a hablar”.

En ese sentido, desde el programa que conduce Ángel de Brito fueron a consultarle a Leuco por la hija del protagonista de “El encargado” (Star+). “No se especula sobre mi relación con Yoyi. Eso es una mentira. Los seguidores shippean con todo el mundo. Eso es totalmente falso, surgió de un chiste de un oyente y después un montón de medios que yo creía que tenían cierto rigor, evidentemente no porque se subieron a un chiste de un oyente como si fuera verdad, era tan zonza la versión que duró poco”, expresó.

Al escucharlo, la cronista le mencionó como ejemplo el caso de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, a quienes vinculan, pero son amigos. “Pareciera que no se cree en la amistad entre el hombre y la mujer”, le dijo y él le respondió: “Pasa con cualquier cosa que es pública, que la gente hace shippeos. A mí me shippearon con la mitad de LUZU TV y a Nico con la otra mitad. Es normal en la gente. Me parece raro cuando hay medios que levantan data, que no es data, que son juegos del oyente. Pero no pasa nada, son las reglas del juego”.

“¿Te molesta?”, le repreguntó la periodista. “No, no. Me parece que es normal. Preferiría no ver una mentira sobre mí en medios que uno respeta o se supone que debería respetar. Después el resto no pasa nada, cada uno dice lo que quiere, por suerte hay libertad y son las reglas del juego también. Por ahí uno es conocido y genera estas cosas”, respondió.

La advertencia de Mica Vázquez sobre Diego Leuco y Yoyi Francella

La hija menor de Guillermo Francella forma parte del ciclo que está al mando de Diego Leuco desde la salida de Cande Molfese, en febrero de este año. Sin embargo, los rumores de romance entre el periodista y la actriz comenzaron a resonar cuando Leuco y Martínez anunciaron su crisis, de la cual no hubo vuelta atrás.

En una de las emisiones, Micaela Vázquez, se percató de una situación que no quiso dejar pasar. En un momento, Yoyi se acercó a la silla de su compañero para explicarle, aparentemente, cómo se utilizaba un programa de la computadora. Fue ahí cuando Vázquez les hizo una observación sobre la posición “comprometedora” en la que se encontraban, teniendo en cuenta, además, que estaban en vivo.

“La imagen se ve rara, chicos”, les advirtió e hizo reír a todo el estudio. Francella levantó la cabeza para observar el monitor y rápidamente regresó a su silla. Por su parte, con una risa incómoda, Leuco, reparó: “Encima no es el mejor...”. “Encima ahora que están...”, deslizó Micaela, refiriéndose, entre líneas, a los rumores de acercamiento. Incluso hasta se escuchó un “basta” de parte de Yoyi.