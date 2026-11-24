Para ahorrar en Costco, los consumidores en Estados Unidos disponen de diferentes beneficios. Entre ellos, los socios del supermercado pueden leer los códigos de las etiquetas, reclamar la diferencia si un producto baja de precio dentro de los 30 días posteriores a la compra y revisar si la membresía Ejecutiva que cuesta US$130 anuales y devuelve 2% de las compras calificadas, es conveniente para sus hábitos de compra.

Qué significan los “códigos secretos” de precios de Costco y qué tan confiables son

La lista que se viralizó en internet por medio de influencers, fue revisada por Snopes en 2014. En ese momento, un comprador fue a un supermercado a evaluarlos y los consideró correctos, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, los precios terminados en .97 y .00. Sin embargo, rechazó las opciones en que culminaban en .49 y .79.

¿Qué significan los códigos secretos de las etiquetas de Costco?

.97: rebaja de un artículo que no volvería a reponerse.

que no volvería a reponerse. .00 o .88: reducción especial aplicada por la tienda.

aplicada por la tienda. Asterisco en la esquina superior derecha: producto que dejaría de reponerse, aunque los artículos de temporada pueden reaparecer.

Foto tomada en una tienda Costco en Sheridan, Colorado, el 23 de enero del 2025. (AP foto/David Zalubowski) David Zalubowski - AP

Cuánto cuesta la membresía de Costco y qué reembolsan el plan Executive y la tarjeta Visa

Para asociarse, Costco acepta una identificación con foto emitida por autoridades de Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, o cualquier pasaporte o tarjeta consular válidos, según sus condiciones de membresía. Además, cada titular puede sumar sin costo a una persona de 16 años o más que viva en la misma dirección. Quienes no son miembros pagan 5% más en compras en línea, según la política de privilegios.

El plan Executive cuesta US$65 más por año y su recompensa del 2% recién iguala ese costo con compras anuales de US$3252, según la tabla de Costco. Esa recompensa no se calcula sobre gasolina, tarjetas Costco Shop Card, tabaco, alcohol en ciertos estados ni el área de comidas, y el certificado no puede canjearse en línea ni por efectivo.

ARCHIVO -Las recompensas de la membresía de Costco no calcula sobre gasolina (AP Foto/Rogelio V. Solis, Archivo) Rogelio V. Solis - AP

La tarjeta Costco Anywhere Visa de Citi, sin cuota anual con membresía pagada, ofrece estos porcentajes de reembolso, según Costco:

5% en gasolina de Costco y 4% en otra gasolina y carga de vehículos eléctricos elegibles, sobre US$7000 combinados al año; luego 1%.

y 4% en otra gasolina y carga de elegibles, sobre combinados al año; luego 1%. 3% en restaurantes y viajes elegibles.

elegibles. 2% en compras en Costco y Costco.com.

en Costco y Costco.com. 1% en el resto de las compras.

Los reembolsos llegan como certificado anual canjeable en almacenes de Costco en Estados Unidos, según Citi. Sumar el 2% de la tarjeta y el 2% de Executive equivale a 4% en compras elegibles de Costco, excluida la gasolina.

Qué otros servicios de Costco permiten ahorrar: neumáticos, farmacia y tarjetas de regalo

La instalación de neumáticos comprados en Costco incluye rotación, balanceo, controles de presión y reparación de pinchazos durante la vida útil del neumático, inflado con nitrógeno y garantía de cinco años contra riesgos de carretera, según el sitio de neumáticos de la cadena. Las últimas rebajas que figuran allí, vigentes hasta el 15 de noviembre de 2026, fueron de US$80 por cuatro Bridgestone y US$60 por cuatro Firestone.

Comprador inteligente revela trucos para ahorrar en Costco

Los medicamentos recetados pueden comprarse sin membresía y no tienen el recargo del 5% en línea, según MoneyTalksNews. Las tarjetas de regalo de restaurantes tienen, por lo general, descuentos de 20% a 25%, según Costco.

Para Black Friday 2026, previsto para este viernes 27 de noviembre en Estados Unidos, Costco remite a su localizador de almacenes para consultar horarios y señala que la tarjeta Costco Anywhere Visa acumula reembolsos en esas compras.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.