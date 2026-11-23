WASHINGTON.- A los demócratas aún les quedan 40 días para reasumir el control del Capitolio tras la paliza electoral que le propinaron a los republicanos, pero lentamente ya empiezan a apuntar sus cañones a la carrera presidencial que definirá la sucesión de Donald Trump en 2028, con una contienda opositora aún sin claros favoritos y que se prevé esté plagada de precandidatos mientras el partido debate su rumbo interno.

Las primeras pautas fueron reveladas este lunes por el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), principal órgano ejecutivo del partido, al anunciar que organizará 12 debates presidenciales para las primarias, con el pistoletazo de largada programado para junio próximo, y los criterios iniciales que deberán cumplir los aspirantes.

Tras la contundente “ola azul” en las elecciones de mitad de mandato, que dejaron malherido a Trump para sus últimos dos años de gestión, las dos principales facciones del Partido Demócrata —el ala progresista y el establishment centrista— mantendrán una pulseada en los próximos meses, lo que anticipa un amplio abanico de precandidatos que seguramente participarán de los debates el año próximo.

El senador Jon Ossoff (Georgia), en un evento en Atlanta. Mike Stewart - AP

La última encuesta nacional de Emerson College, publicada el jueves pasado, ofreció un panorama fragmentado sobre qué candidatos demócratas les gustaría a los votantes ver en la contienda por la Casa Blanca en 2028.

El sondeo muestra al senador Jon Ossoff (Georgia), quien logró su reelección el 3 de noviembre y se convirtió en una sorprendente estrella emergente del partido, encabezando una amplia lista de posibles aspirantes, con un 17% de las preferencias.

Lo siguen de cerca la exvicepresidenta Kamala Harris (16%), que tras perder los comicios de 2024 a manos de Trump coquetea con una posible nueva candidatura, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (15%), a quien la organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés) de Nueva York la instó en una reciente convención a que se postule.

La representante demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez. Angelina Katsanis - FR172095 AP

Más atrás figuran el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg (14%); el gobernador de California, Gavin Newsom (11%), quien en el último tiempo elevó su perfil como férreo opositor de las políticas de Trump y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear (7%). Y hay más nombres en la lista.

La mayoría de las directrices del DNC para los debates se mantendrán similares a las de 2020, las últimas primarias abiertas del partido. Pero, como novedad, añadió un nuevo requisito para participar.

Los candidatos deberán suscribir un “compromiso de prácticas de campaña justas”, que incluye denunciar el gasto realizado a su favor por los llamados grupos de “dinero oscuro”. Estos entes externos tienen la capacidad de recaudar y gastar sumas ilimitadas sin revelar la identidad de sus donantes, y son claves en la financiación de las campañas en Estados Unidos.

El cambio tiene su origen en 2016, cuando los partidarios del senador Bernie Sanders (Vermont), una de las figuras principales del movimiento progresista, acusaron al DNC de favorecer a la entonces candidata Hillary Clinton. Desde entonces, el veterano legislador ha instado al partido a restringir el “dinero oscuro”.

Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders respaldan al candidato al Senado Abdul El-Sayed, en Detroit. Getty Images

Tras la derrota electoral de 2024, el DNC enfrentó inconvenientes para recaudar, pero en el partido confían en que ese proceso en declive se revertirá una vez que vuelvan a asumir el control del Senado y de la Cámara de Representantes.

Por otra parte, como requisito para sumarse a los debates, los aspirantes demócratas deberán comprometerse a no participar en ningún otro evento en el que coincidan dos o más candidatos, y a cumplir con ciertos umbrales —aún por definir— tanto en las encuestas como en la recaudación de fondos de base.

“El DNC mantiene el pie en el acelerador cuando nos encaminamos hacia el ciclo [electoral] de 2028”, afirmó el presidente del DNC, Ken Martin, mediante un comunicado.

“El proceso justo y transparente, junto con el equipo de liderazgo experimentado que anunciamos, mantendrán a nuestro partido unido, fortalecerán a quien finalmente resulte nominado y situarán a los demócratas en condiciones de recuperar la Casa Blanca”, agregó.

Los debates -con el primero pautado para junio- se dividirán en dos noches si el número de candidatos cualificados superara el límite de 20, señaló el DNC. Si así fuera, indicó que la composición de cada jornada se determinará al azar, para garantizar paridad y echar por tierra cualquier especulación de favoritismos.

Mark your calendars: The first Democratic presidential primary debate will be in June 2027! — Democrats (@TheDemocrats) November 23, 2026

Se espera que en los debates, que depurarán la lista de candidatos, queden expuestas las divisiones que persisten dentro del partido sobre cuál es la mejor estrategia a seguir en 2028 para aprovechar las debilidades de los republicanos ante una gestión de Trump que enfrenta un altísimo nivel de desaprobación.

El DNC indicó que brindará más detalles en enero -luego de la conformación del nuevo Congreso-, incluidas las sedes específicas de los debates de las primarias. Está determinado que cinco serán el año próximo y siete en 2028, con último previsto para marzo.

Envalentonados por el amplio triunfo en los comicios de medio término, muchos de los posibles precandidatos demócratas ya han establecido contactos con donantes y simpatizantes de alto perfil, con miras a reforzar sus proyecciones a nivel nacional, señaló The Wall Street Journal.

El domingo, con el avance del tramo final del escrutinio de las elecciones de medio término, los demócratas lograron la mayoría más amplia en la Cámara de Representantes en una elección nacional de las últimas tres décadas, al obtener por lo menos 258 escaños de los 435 que la componen (hasta ahora tuvieron una ganancia neta de 44 asientos).

Los republicanos ganaron 173 escaños en la cámara baja, mientras aún hay cuatro contiendas que siguen sin definirse: una en Minnesota, otra en Tennessee y dos en Luisiana.

En tanto, en el Senado, los demócratas obtuvieron una mayoría de 56 escaños de los 100 que lo componen, su ventaja más amplia en más de una década.