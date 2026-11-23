En la semana previa a Thanksgiving 2026, se han reportado detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos. En ese contexto, los residentes que tengan previsto viajar cuentan con algunos documentos validados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para reingresar al país norteamericano.

Uno por uno: los documentos validados por la CBP para residentes con green card

De acuerdo con el reglamento del Código de Regulaciones Federales (8 CFR Part 211), para reingresar a EE.UU. tras una ausencia menor a un año, los residentes deben presentar su green card vigente.

Para reingresar a EE.UU. tras una ausencia menor a un año, los residentes deben presentar su green card vigente Imagen ilustrativa generada con IA

El documento debe estar válido al momento de ingresar al país norteamericano. Sin embargo, se considera no expirado si el titular abordó su vuelo u otro medio de transporte antes del primer aniversario de su salida.

En el caso de las personas que hayan permanecido fuera de EE.UU. por más de un año, los agentes de la CBP pueden solicitar una prueba de residencia secundaria para asegurarse de que no han abandonado su estatus. Algunas de estas son:

Pasaporte válido: pasaporte vigente de su país de ciudadanía

pasaporte vigente de su país de ciudadanía Permiso de reingreso: Formulario I-327 (obligatorio si ha permanecido fuera de los EE. UU. de forma continua durante más de un año).

Qué sucede si un residente está más de dos años fuera de EE.UU.

Cuando la ausencia fuera del país alcanza o supera los dos años, la CBP solicitaría una visa de residente que regresa (SB-1), un tipo de visado especial que se otorga a un Residente Permanente Legal (LPR, por sus siglas en inglés) que ha permanecido fuera de Estados Unidos por más de un año o por más tiempo del autorizado en su permiso de reingreso, según consignó el sitio web del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

Cuando la ausencia fuera del país alcanza o supera los dos años, la CBP solicitaría una Visa de Residente que Regresa (SB-1) X (antes Twitter) @USEmbassyMEX

Para calificar a la visa SB-1 ante un oficial consular en una embajada o consulado estadounidense, el solicitante debe demostrar que:

Conservaba el estatus de LPR al momento de salir de Estados Unidos.

al momento de salir de Estados Unidos. Salió con la intención de regresar y nunca tuvo la intención de abandonar su residencia permanente.

y nunca tuvo la intención de abandonar su residencia permanente. Su estancia prolongada en el extranjero se debió a razones fuera de su control y de las cuales no fue responsable (por ejemplo, complicaciones médicas graves o empleo temporal con una empresa estadounidense).

Si el consular determina que la persona abandonó su residencia permanente en EE.UU., el solicitante no podrá recibir el visado especial.

En ese contexto, podría intentar solicitar una visa de no inmigrante o, de lo contrario, tendría que iniciar un nuevo proceso completo de petición de visa de inmigrante bajo la categoría original.

Quiénes están exentos de contar con un visado especial para ingresar a EE.UU.

De acuerdo con el DOS, los empleados civiles del Gobierno de EE.UU, así como los cónyuges e hijos de integrantes de las Fuerzas Armadas, pueden regresar al país con su Tarjeta I-551 (Green Card), incluso si está vencida.

Esta medida aplica para los hijos nacidos en el extranjero durante un viaje temporal de una madre residente permanente. En ese sentido, no se requiere visa si la solicitud de admisión del infante se realiza dentro de los dos años posteriores a su nacimiento.