A cuánto llegarán las temperaturas en las próximas horas: la ola de calor afecta a millones de personas en EE.UU.

El tiempo en Estados Unidos volverá a estar marcado este jueves por una ola de calor que llevará la sensación térmica hasta los 115°F (46°C) en varias regiones, mientras tormentas severas amenazan con provocar lluvias intensas, ráfagas destructivas e inundaciones repentinas en distintos sectores del país.

Domo de calor en EE.UU.: qué zonas tendrán índices de hasta 115°F

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un importante sistema de alta presión permanecerá prácticamente inmóvil sobre el centro y el este de Estados Unidos durante el resto de la semana. Esa configuración mantendrá activo el primer domo de calor del verano y permitirá que una extensa franja del territorio aún registre condiciones peligrosas para la salud.

Las temperaturas mínimas previstas entre los 70°F y 80°F (21°C y 27°C) reducirán el alivio nocturno NWS

Los índices de calor podrán ubicarse entre 100°F y 115°F (38°C y 46°C), especialmente desde el Medio Oeste hasta el Valle de Ohio, la región del Atlántico Medio y el Noreste.

Además del calor durante las horas diurnas, el pronóstico también prevé noches muy cálidas. Las temperaturas mínimas permanecerán entre los 70°F y los 80°F (21°C y 27°C), lo que reducirá considerablemente el alivio nocturno y prolongará el estrés térmico durante varios días consecutivos.

Según el NWS, estas condiciones favorecerán un escenario de riesgo elevado para enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre adultos mayores, niños, personas con enfermedades preexistentes y quienes no cuenten con sistemas adecuados de refrigeración.

El organismo también indicó que varias zonas del Valle del Misisipi, la región de los Grandes Lagos, el Valle de Ohio y el Noreste permanecerán bajo advertencias por calor extremo y avisos por altas temperaturas al menos hasta el viernes.

Ring of Fire: cómo el domo de calor puede activar tormentas severas

De acuerdo con FOX Weather, el intenso domo de calor también favorecerá la aparición del denominado “Ring of Fire”, un patrón atmosférico caracterizado por la formación repetida de tormentas severas alrededor del borde del sistema de alta presión.

Satélite De La NOAA Hoy

El medio especializado explicó que los fuertes vientos del sur transportarán aire extremadamente cálido y abundante humedad tropical hacia el centro y el norte del país norteamericano. Cuando esa masa de aire interactúe con perturbaciones atmosféricas que se desplazan alrededor del domo de calor, se crearán condiciones ideales para el desarrollo de tormentas de rápida evolución.

Según FOX Weather, este tipo de configuraciones suele producir grandes sistemas convectivos de mesoescala, conocidos como “tormentas de jinetes de cresta” (ridge rider storms), capaces de recorrer largas distancias mientras generan extensas franjas de vientos destructivos.

Tormentas severas en EE.UU.: riesgo de vientos, granizo e inundaciones desde las Llanuras hasta los Grandes Lagos

El NWS también advirtió que un frente casi estacionario se extenderá desde las Llanuras del Norte hacia el Medio Oeste Superior y la región de los Grandes Lagos, y será el principal foco para la formación repetida de tormentas eléctricas.

La combinación de aire muy húmedo, fuerte inestabilidad atmosférica y el paso de perturbaciones en altura favorecerá varios episodios de tormentas organizadas capaces de producir:

Vientos destructivos.

Granizo de gran tamaño.

de gran tamaño. Lluvias intensas.

Inundaciones repentinas en sectores localizados.

La circulación atmosférica alrededor del sistema de alta presión favorecerá la formación del "Ring of Fire", un patrón que transporta humedad tropical hacia el norte y crea condiciones ideales para tormentas de rápida evolución NWS

SPC advierte riesgo reforzado de tormentas severas en las Llanuras del Norte y el Medio Oeste

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) pronosticó que este jueves existirá un riesgo reforzado de tormentas severas sobre sectores de las Llanuras del Norte y el Medio Oeste Superior, mientras que un riesgo leve abarcará otras áreas de los Grandes Lagos, el Medio Oeste y los Apalaches del Sur.

Según ese organismo, durante la tarde comenzarán a desarrollarse nuevas tormentas cerca de un sistema de baja presión ubicado entre el este de Montana y el oeste de las Dakotas. A medida que avance la jornada, esos fenómenos tenderán a organizarse y desplazarse hacia el sur y el este.

Los meteorólogos explicaron que la combinación de fuerte calentamiento diurno e intensa cizalladura del viento favorecerá inicialmente la formación de superceldas, capaces de producir granizo grande o muy grande y ráfagas dañinas.

El SPC también prevé tormentas fuertes sobre los Apalaches del Sur y el Valle de Tennessee, donde el ambiente muy húmedo e inestable favorecerá el desarrollo de células que podrán agruparse y generar ráfagas capaces de provocar daños.

En las Altas Llanuras Centrales también se espera el desarrollo de tormentas aisladas durante la tarde. Allí el principal riesgo estará asociado a fuertes ráfagas de viento y caída de granizo.

Mientras tanto, sobre el Noreste, diferentes tormentas descenderán desde Canadá impulsadas por la circulación atmosférica que rodeará el domo de calor. En esa región, el principal peligro volverá a estar asociado a vientos intensos, aunque el organismo no descartó que futuras actualizaciones eleven el nivel de riesgo si las condiciones continúan fortaleciéndose.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha elevado el nivel de alerta para las Llanuras del Norte y el Medio Oeste Superior, donde se prevé el desarrollo de superceldas con potencial para granizo grande, ráfagas dañinas y actividad tornádica SPC

Inundaciones repentinas: el NWS prevé lluvias intensas desde el Golfo hasta Florida

El NWS indicó que la humedad tropical favorecerá tormentas numerosas desde la costa del Golfo de México hasta sectores del Sudeste y Florida. Debido a que muchas de esas tormentas avanzarán lentamente, aumentará la posibilidad de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas y lugares con sistemas de drenaje deficientes.

El NWS anticipó precipitaciones generalizadas de entre dos y tres pulgadas (cinco y ocho centímetros) desde el sur de Minnesota hasta Wisconsin. Como consecuencia, continuará vigente un nivel de riesgo por inundaciones repentinas sobre partes de las Llanuras y el Medio Oeste Superior hasta el fin de semana.