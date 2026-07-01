Se aproxima una ola de calor récord en EE.UU. que impactatá a 230 millones de personas esta semana

Una intensa ola de calor comenzará a expandirse este miércoles sobre buena parte de Estados Unidos, mientras distintos sistemas meteorológicos también favorecerán el desarrollo de tormentas severas y lluvias de fuerte intensidad en varias regiones del país norteamericano.

Ola de calor en EE.UU.: temperaturas extremas avanzan hacia el centro y el este

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una poderosa área de alta presión en niveles altos de la atmósfera impulsará una peligrosa ola de calor que se fortalecerá durante el miércoles y avanzará hacia el fin de semana sobre el centro y el este de Estados Unidos.

Más de 230 millones de estadounidenses registrarán temperaturas superiores a los 90°F (32°C) esta semana, mientras que cerca de 41 millones experimentarán valores críticos de 100°F (38°C) o más antes del feriado del 4 de Julio NWS

El organismo anticipó que las temperaturas máximas alcanzarán valores de entre 95°F (35°C) y 99°F (37°C) en amplias zonas, mientras que numerosos sectores superarán los 100°F (38°C).

Además, el calor no dará tregua durante la noche, ya que las temperaturas mínimas permanecerán entre los 70°F (21°C) y 80°F (27°C), y esto reducirá las posibilidades de recuperación del organismo tras las horas más cálidas del día.

El NWS también advirtió que muchas localidades del Valle de Ohio, la región del Atlántico Medio y el Noreste podrían registrar temperaturas récord entre el miércoles y el jueves. La combinación entre el intenso calor y elevados niveles de humedad hará que la sensación térmica alcance valores de entre 100°F (38°C) y 115°F (46°C) desde el bajo Valle del Mississippi hasta el Noreste.

De acuerdo con la agencia, esta situación dará lugar a extensas áreas bajo niveles de riesgo de calor “Mayor” y “Extremo” desde el Medio Oeste hasta la Costa Este, lo que incrementará significativamente la probabilidad de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, especialmente entre adultos mayores, niños, personas con enfermedades preexistentes y quienes no dispongan de sistemas adecuados de refrigeración.

Domo de calor en EE.UU.: más de 230 millones estarán expuestos a marcas superiores a 90°F

De acuerdo con FOX Weather, la expansión del denominado “domo de calor” hará que más de 230 millones de personas registren temperaturas superiores a 90°F (32°C) durante la semana, mientras que más de 41 millones experimentarán temperaturas de al menos 100°F (38°C) en algún momento antes del fin de semana del 4 de Julio.

El informe señala que durante este miércoles las temperaturas alcanzarán su punto máximo en ciudades del Medio Oeste, entre ellas St. Louis, Chicago y Detroit. Sin embargo, la humedad provocará que la sensación térmica supere ampliamente esos registros y alcance valores de entre 100°F (38°C) y 110°F (43°C) para decenas de millones de habitantes.

Satélite De La NOAA Hoy

Nueva York, Chicago y Filadelfia activan planes de emergencia por calor extremo

Según FOX Weather, numerosas ciudades comenzarán a implementar planes especiales para enfrentar la primera gran ola de calor del verano.

Entre ellas se encuentran Nueva York, Filadelfia, Chicago y otras grandes áreas metropolitanas, donde ya existen alertas por calor para más de 160 millones de personas.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani anunció que este miércoles comenzarán a funcionar centros de refrigeración y unidades móviles destinadas tanto a refrescar a la población como a realizar controles de bienestar durante el episodio de calor extremo.

En Washington D.C., donde se desarrollarán celebraciones por el 250º aniversario de Estados Unidos, las autoridades recomendaron reducir el tiempo de permanencia al aire libre debido a que la ciudad podría registrar tres jornadas consecutivas con temperaturas cercanas a 100°F (38°C).

En Chicago, las autoridades también pondrán a disposición más de 200 centros de refrigeración para asistir a la población durante el episodio de temperaturas extremas, mientras que Filadelfia modificará parte de las actividades previstas para las celebraciones del 4 de Julio debido a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

SPC advierte tormentas severas en el Medio Oeste y los Grandes Lagos

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) informó que este miércoles existirá un riesgo elevado de tormentas severas sobre sectores del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos Superiores.

El Centro de Predicción de Tormentas advierte sobre un riesgo elevado de tiempo severo en el Medio Oeste y los Grandes Lagos SPC

El organismo indicó que varias rondas de tormentas recorrerán la región durante el día y la noche, favorecidas por una masa de aire muy húmeda e inestable junto con fuertes corrientes de viento en altura. Las tormentas podrán organizarse rápidamente y producir fenómenos de gran intensidad.

Entre los principales riesgos previstos por el SPC se destacan:

Ráfagas destructivas de hasta 80 millas por hora (129 km/h).

de hasta 80 millas por hora (129 km/h). Granizo de gran tamaño en forma aislada.

de gran tamaño en forma aislada. Posibilidad de algunos tornados .

Lluvias intensas capaces de generar inundaciones repentinas.

El Servicio Meteorológico Nacional añadió que un frente estacionario sobre el Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos favorecerá varias rondas de precipitaciones durante el miércoles, mientras que un nuevo frente frío descenderá desde el sur de Canadá el jueves.

Noreste bajo vigilancia por tormentas con ráfagas dañinas y granizo aislado

Según el Centro de Predicción de Tormentas, parte del Noreste permanecerá bajo un nivel de riesgo leve por tormentas severas durante este miércoles.

La combinación de aire muy cálido y húmedo con suficiente inestabilidad favorecerá el desarrollo de tormentas tanto durante la tarde como nuevamente durante la noche.

Aunque los mecanismos que iniciarán la actividad convectiva presentan cierta incertidumbre, el organismo considera posible la formación de tormentas capaces de producir ráfagas de viento dañinas y caída aislada de granizo.

ectores del Noreste se encuentran bajo riesgo leve de tormentas severas este miércoles, donde la inestabilidad atmosférica favorecerá el desarrollo de células tormentosas capaces de producir vientos dañinos NWS

Costa del Golfo, Sudeste y Florida: lluvias lentas elevan riesgo de inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional también pronosticó que las tormentas continuarán desarrollándose diariamente sobre la Costa del Golfo, el Sudeste y Florida.

La persistencia de una masa de aire tropical muy húmeda permitirá la formación de tormentas de desplazamiento lento, capaces de producir elevados acumulados de lluvia en cortos períodos. Como consecuencia, algunas áreas podrán experimentar inundaciones repentinas de forma aislada.

En sectores de las Grandes Llanuras del sur y del centro del país norteamericano también podrán repetirse episodios de tormentas sobre una vaguada en superficie, donde el continuo ingreso de humedad favorecerá nuevos desarrollos convectivos y mantendrá el riesgo de precipitaciones excesivas.