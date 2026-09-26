A qué hora de EE.UU. juega México vs. Colombia: en vivo el partido de Fecha FIFA hoy

México y Colombia se enfrentan este sábado 26 de septiembre en Baltimore, en un amistoso que abre una nueva etapa para ambas selecciones después del Mundial 2026. El partido marcará el estreno de Rafael Márquez como técnico del Tri y el regreso de la Tricolor dirigida por Néstor Lorenzo.

México vs. Colombia por la fecha FIFA

Para México, anfitrión de la última Copa del Mundo, el encuentro será la primera prueba formal del proyecto de Márquez tras la salida de Javier Aguirre.

Colombia's Daniel Munoz, left, celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

El nuevo seleccionador mexicano preservó una base amplia del plantel mundialista: convocó a 17 futbolistas que estuvieron en el torneo, entre ellos César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Santiago Giménez y Gilberto Mora.

También reaparece Hirving Lozano, ahora en LA Galaxy, dentro de un llamado que combina continuidad y recambio.

Colombia, en tanto, vuelve a competir con un plantel de 26 jugadores para una serie de tres amistosos en Estados Unidos. El seleccionado de Lorenzo ya trabaja con el grupo completo y tendrá ante México la primera escala de una gira que continuará frente a Paraguay y Perú.

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Hora y cómo ver en vivo el partido de México vs. Colombia

México vs. Colombia se juega el sábado 26 de septiembre de 2026, desde las 9 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET), equivalente a las 7 p.m. de México y Colombia.

El escenario será el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, estadio de los Baltimore Ravens de la NFL. El encuentro se podrá ver en vivo a través de TUDN, TV Azteca, Claro Sports y Amazon Prime Video.

El grupo de México en el Mundial 2026

México ya dejó atrás su participación como uno de los países organizadores del Mundial 2026. Tras la eliminación ante Inglaterra, Javier Aguirre dejó el cargo y Rafael Márquez asumió el 8 de julio, por lo que este amistoso representa el inicio efectivo de un nuevo ciclo deportivo.

Mexico players react following the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

Colombia también retoma la actividad luego de la Copa del Mundo. La fecha FIFA de septiembre y octubre no define puntos ni clasificación: funciona como una instancia de evaluación para los seleccionadores, con la mirada puesta en la renovación de las plantillas y los próximos compromisos oficiales.

Historial entre México y Colombia

El antecedente más reciente favorece ampliamente a Colombia. La Tricolor goleó 4-0 a México el 11 de octubre de 2025, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, durante un amistoso de preparación hacia el Mundial 2026.

El cruce de Baltimore tendrá, por lo tanto, una doble lectura. Colombia buscará sostener la autoridad mostrada en aquel último enfrentamiento, mientras que México intentará convertir el debut de Márquez en una señal de recuperación y de relanzamiento para su nueva etapa internacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.