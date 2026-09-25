La lluvia de drones de Amazon que enloquece a un pequeño pueblo de Texas: “Está a punto de ocurrir en todo el país”

Los vuelos de Amazon Prime Air modificaron la rutina de Richardson, Texas. Vecinos de zonas cercanas al centro de distribución denuncian una sucesión diaria de aparatos sobre sus casas y cuestionan el impacto de los drones sobre viviendas particulares.

Richardson, Texas, reclama por el ruido de los drones de Amazon

Según informó The New York Times, Scott Bratcher, presidente de la asociación de propietarios de uno de los vecindarios afectados, hizo una advertencia: “Lo que ocurre en Richardson está a punto de ocurrir en todo el país”. El vecino criticó la presencia masiva de estos dispositivos y cuestionó la respuesta de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Las operaciones autorizadas en Richardson pueden extenderse entre las 7 hs y las 20 hs bajo las reglas municipales Gentileza Amazon

Las autoridades de Richardson otorgaron a Amazon la aprobación de zonificación para iniciar el servicio en diciembre. La compañía incorporó la ciudad a Prime Air, un programa que promete decenas de miles de productos con entregas de 30 minutos.

Cada envío puede ser gratuito o costar hasta 4,99 dólares. Los aparatos parten desde un centro de distribución y pueden trasladar una caja de hasta cinco libras (2,3 kilogramos).

El radio operativo llega a 7,5 millas (12,1 kilómetros) desde el punto de despegue. Los drones pesan 83 libras (37,6 kilogramos) y cuentan con seis brazos y hélices.

Amazon Prime Air en Richardson: horarios y frecuencia de los vuelos

Las normas municipales permiten las operaciones entre las 7 hs y las 20 hs (hora local). Amazon aseguró a los residentes que sus unidades salen a una altura promedio de 225 pies (68,6 metros), con un máximo permitido de 400 pies (121,9 metros) que fijó la FAA.

La frecuencia de los vuelos concentra buena parte de las quejas. En los barrios próximos al centro de distribución, residentes describieron decenas de pasadas diarias y, en ciertos casos, más de 100.

Amazon minimizó los reclamos por el ruido de los residentes de Richardson Michael Sohn - AP

Stephanie Puri, una investigadora de la industria de los videojuegos, instaló un rastreador y contabilizó 52 drones sobre su zona durante un viernes que consideró tranquilo, según contó a The New York Times.

Otra vecina contó que escucha los dispositivos desde el interior de su casa, incluso con el televisor encendido, y señaló que la actividad aumenta durante los fines de semana. También pidió a la ciudad una reducción de horarios o días de operación.

Amazon defiende Prime Air y prepara una expansión

Amazon sostuvo que la respuesta de los clientes fue “abrumadoramente positiva”. Lindsay Hamilton, portavoz de la empresa, señaló que menos del 1% de las consultas sobre el programa durante 2026 estuvieron relacionadas con el ruido.

Además, comparó el sonido con un ventilador de ventana en potencia baja y aseguró que resulta más silencioso que un auto que pasa por la calle.

La empresa anunció en agosto que Prime Air llegará a 500 pueblos y ciudades antes del cierre de 2026 y otras compañías también desarrollan entregas comerciales con drones. La FAA proyectó que la cantidad de estos dispositivos podría superar los 3,5 millones para 2030, frente a los 897.000 registrados en la actualidad.

Por otra parte, también hubo reclamos por privacidad, dado los drones de Amazon utilizan varias cámaras y sensores para navegar. La empresa respondió que almacena las imágenes en unidades cifradas y restringe el acceso al personal autorizado.