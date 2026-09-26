El origen del gobernador de Illinois que marcó su visión sobre la inmigración: “Mi bisabuelo llegó a los 10 años sin dinero”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, contó cómo la historia migratoria de su familia influyó en su mirada sobre la inmigración y vinculó ese pasado con sus críticas a las políticas del gobierno de Donald Trump. En una entrevista, también se refirió a las redadas realizadas en Chicago.

J.B. Pritzker y la historia de su familia inmigrante

En una conversación con Ilia Calderón para Univision, emitida el 20 de septiembre, Pritzker recordó que su bisabuelo era muy pequeño cuando llegó a Estados Unidos desde Ucrania y que no contaba con sustento económico. “Mis ideas se basan en que mi familia llegó de inmigrante a este país. Es más, mi bisabuelo llegó a los 10 años sin dinero”, afirmó.

El gobernador sostuvo que muchos inmigrantes arriban con la intención de mejorar su situación y que esa experiencia puede generar un fuerte vínculo con EE.UU.

“Muchísimos inmigrantes vienen acá nada más para mejorar su vida y muchos son de la gente más patriota que hay aquí. Les importa este país porque este país los protegió”, sostuvo.

Pritzker también cuestionó las actuales políticas migratorias y afirmó que el gobierno federal actúa contra personas que llegaron para proteger a sus familias y buscar mejores condiciones de vida.

“Y yo no quiero que mis hijos crezcan en un país así como estamos con Donald Trump. Por eso alzo tanto la voz”, expresó.

Las redadas migratorias en Chicago

La entrevista también abordó el impacto de la operación Midway Blitz, el operativo federal de inmigración que la administración Trump anunció el 8 de septiembre de 2025 en Chicago y otras zonas de Illinois.

Pritzker afirmó que las redadas provocaron temor entre los inmigrantes, afectaron a familias y tuvieron consecuencias sobre comercios de distintos barrios. También defendió las medidas adoptadas por Illinois para limitar la colaboración de las autoridades estatales y locales con determinadas acciones federales de inmigración.

Para investigar lo ocurrido durante las operaciones, Pritzker creó la Illinois Accountability Commission con una orden ejecutiva firmada en octubre de 2025. El organismo publicó su informe final el 30 de abril de 2026, después de realizar 16 investigaciones en el área metropolitana de Chicago.

La comisión examinó episodios relacionados con las operaciones federales, entre ellos allanamientos, detenciones, persecuciones vehiculares y uso de agentes químicos. El organismo no tenía facultades para emitir citaciones obligatorias.

La Operación Midway Blitz fue diseñada para detener migrantes con antecedentes penales graves; Pritzker rechazó este operativo ICE

Qué dijo Pritzker sobre los inmigrantes y Trump

Pritzker afirmó que las redadas provocaron pérdidas económicas superiores a US$1000 millones porque muchas personas dejaron de salir y gastar por temor a las operaciones migratorias.

“De hecho, como soy, somos, familia de inmigrantes, por eso me enojo cuando veo que se llevan a esta gente”, afirmó.

El funcionario sostuvo además que modificaron la vida cotidiana de algunas comunidades y cuestionó que personas que llegaron para trabajar y sostener a sus familias sean alcanzadas por esos procedimientos.

Pritzker revela cómo la historia de su familia marcó su postura sobre inmigración Instagram @JBPritzker

En junio de 2025, durante una audiencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ya había planteado una posición similar. En ese entonces aseguró que los delincuentes violentos sin estatus legal debían salir de Illinois y de Estados Unidos, y defendió una vía hacia la ciudadanía para las personas trabajadoras, respetuosas de la ley y que pagan impuestos y llevan años en EE.UU.