Actualización de la CBP: los documentos válidos para cruzar la frontera de Estados Unidos en Acción de Gracias

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detalló los documentos válidos para cruzar la frontera de Estados Unidos en Acción de Gracias y pidió a los viajeros prepararse para posibles retrasos. Su aviso más reciente sobre el feriado, de noviembre de 2025, estuvo dirigido a quienes cruzan por Detroit, Port Huron y Sault Ste. Marie, en Michigan. En 2026, Thanksgiving se celebra el jueves 26 de noviembre, según el calendario oficial de la Oficina de Administración de Personal (OPM).

Documentos válidos para cruzar por tierra: ciudadanos, residentes y mexicanos

La Iniciativa de Viaje del Hemisferio Occidental (WHTI) exige a los ciudadanos de EE.UU. y Canadá de 16 años o más un documento que acredite identidad y ciudadanía al ingresar por tierra o mar, según la CBP.

Entre los documentos para cruzar la frontera se destacan: el pasaporte, la tarjeta pasaporte, las tarjetas de viajero confiable, la residencia permanente, entre otros Reuters

Se aceptan el pasaporte, la tarjeta pasaporte, las tarjetas de viajero confiable (Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST/EXPRES), la tarjeta de r esidente permanente y la licencia de conducir mejorada .

(Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST/EXPRES), la tarjeta de r y la . Los ciudadanos mexicanos, incluidos los niños, deben mostrar pasaporte con visa o tarjeta de cruce fronterizo (Border Crossing Card), de acuerdo con las preguntas frecuentes de la agencia.

Formulario I-94 y ESTA: trámites previos para visitantes internacionales

La CBP recomienda solicitar el formulario I-94 en línea o con la aplicación gratuita CBP Link, disponible en App Store y Google Play.

El formulario I-94 contiene información de las entradas y salidas de un viajero y el tiempo que puede permanecer en EE.UU. CBP

La app permite pedir un I-94 provisional antes de llegar a un cruce terrestre y agiliza el trámite en el puerto de entrada.

Los ciudadanos de países del Programa de Exención de Visa que entren por tierra deben tener aprobada la autorización electrónica de viaje (ESTA) antes de pedir la admisión.

que entren por tierra deben tener aprobada la autorización electrónica de viaje (ESTA) antes de pedir la admisión. Quienes no forman parte de ese programa necesitan visa y no pueden solicitar la ESTA.

Mascotas y alimentos: qué declarar al entrar a EE.UU.

Viajar con mascotas puede requerir comprobante de vacunación antirrábica y otros certificados de salud. La CBP aconseja revisar con tiempo los requisitos del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS).

Los alimentos y productos agrícolas deben declararse ante la CBP Imagen ilustrativa generada con IA

Los alimentos y productos agrícolas deben declararse. Algunos están prohibidos o restringidos para evitar plagas y enfermedades.

Tiempos de espera en la frontera: cómo consultarlos

La herramienta de tiempos de espera de la CBP pide elegir entre vehículo comercial, de pasajeros o cruce a pie, y luego el puerto de entrada.

El sistema indica la demora estimada y la tendencia del último día.

Para tener en cuenta

Acción de Gracias es el cuarto jueves de noviembre y uno de los 11 feriados federales de 2026, según la OPM.

Las exigencias de la WHTI no son nuevas. Rigen en cruces terrestres y marítimos desde el 1° de junio de 2009.

Quienes piden el I-94 por adelantado tienen un trámite más rápido al ingresar, según la CBP.

Se recomienda consultar los tiempos de espera antes de salir ayuda a evitar las horas de mayor congestión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.